El BIS advierte los riesgos de usar la tecnología que permite la creación de los Bitcoins

En la misma semana en la que el Banco de Pagos Internacionales (BIS) presentó un informe donde señala los riesgos del auge de las criptomonedas, entre los que se incluye un colapso total del Internet debido a los recursos que se requieren para minar estas divisas digitales, ahora se informa que de nueva cuenta una casa de bolsa coreana especializa en transacciones de monedas digitales sufrió el robo de más de 31 millones de dólares.

El reporte del llamado “banco de los bancos centrales” advierte que el uso del software blockchain, tecnología que se usa para procesar la compra y venta de monedas como el Bitcoin, aumentará gradualmente y puede llegar un momento en que las operaciones de minoristas superaran las capacidades de las sistemas de telecomunicaciones actuales por lo que ; “el volumen de comunicaciones podría llevar a la interrupción de Internet”.

Despite the hype, #cryptocurrencies like #bitcoin are not the answer to the increasing need for #DigitalPayments because of their volatile value …1/4 https://t.co/Z9f5mBLrhK pic.twitter.com/JfMB8faFev

— Bank for Intl Settl. (@BIS_org) 17 de junio de 2018