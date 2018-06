Eres de los que no se valora en su trabajo, entonces puedes padecer síndrome del impostor

Un impostor por definición es alguien que suplanta la identidad de otra persona, por lo que vive una vida que no le pertenece, por lo cual no se valora los logros que pudiera alcanzar.

Ciudad de México .- En películas o novelas, vemos que el impostor es reconocido por como la persona que esta tratando de suplantar, lo cual podría atribuirse que los logros que alcance no serán suyos y cuando “vuelva” a su verdadero rostro estos ya no serán suyos.

Así pues el síndrome del impostor, es un padecimiento que tienen las personas que sienten que los logros que han obtenido, principalmente en lo laboral, no son suyos y fueron obtenidos por pura casualidad o suerte.

Según expertos, los principales factores que influyen en esta creencia es la inseguridad y la autoestima, por lo que la falta de reconocimiento propio queda en segundo plano y por ello los “impostores” rechazan toda demostración de éxito, lo que genera que piensen que todo fue obtenido por la suerte del momento.

El también llamado “síndrome del fraude”, no es una enfermedad mental oficialmente reconocida, y no se encuentra entre las condiciones descritas en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, pero es un problema que muchos personas pueden padecer en sus ambientes laborales.

En un trabajo, una persona puede sentir que los logros que ha tenido no han sido por su propio desempeño, se puede pensar que siempre fue por motivo de algo que influyó para que se diera, como la suerte, el destino y supersticiones de diferente naturaleza.

Lo anterior genera acciones como que el empelado no “cobre lo que merece” por falta de autorreconocimiento; sienta que no encaja en su puesto y que quizá este debería de ser ocupado por alguien mejor que él mismo, o que incluso siempre tenga ansiedad por no cumplir con su trabajo.

Al respecto y para superar este padecimiento, la empresa de reclutamiento Michel Page, que, si eres de los que poseen este problema, estas indicaciones podrían serte de ayuda:

Reconoce y plasma por escrito tus sentimientos de “impostor” cuando surjan. Esto te ayudará a romper el ciclo de pensamientos negativos. Suele suceder que cuando los escribes, ves estos pensamientos desde otra perspectiva y puedes abstraerte de ellos. Haz una lista de tus fortalezas. Llevar un registro de tus logros es una buena forma de recordarte que NO eres un fraude o un farsante. Cuando te sientas ansioso y mal contigo mismo, revisa tu lista. Los logros que quizá en algún momento no te parezcan importantes suelen adquirir mayor validez con un poco de tiempo y otra perspectiva. No postergues. Dejar las cosas para después solo empeorará tus sentimientos de ineptitud. Enfrenta los problemas directamente y tacha los puntos de tu lista de pendientes. Primero aborda las tareas difíciles para que, una vez que las termines, tengas una sensación de logro y fortaleza.

