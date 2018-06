Ciberataque contra el sistema SPEI afectó a 836 cuentas bancarias: Banxico

El Banco de México reveló que durante el ciberataque perpetrado contra el Sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI) se afectaron 836 cuentas bancarias.

Ciudad de México .- El robo de 300 millones de pesos por parte de ciberdelincuentes utilizando el sistema electrónico de SPEI habría afectado a 836 cuentas de 10 instituciones diferentes reveló un reporte de Banxico, el cual fue solicitado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El robo se realizó los pasado meses de abril y mayo cuando delincuentes intervinieron las lineas que permiten realizar los pagos electrónicamente y enviaron ordenes para sustraer dinero de los entes financieros hacia cuentas recién creadas, por montos que iban de los 20 mil hasta los 200 mil pesos, dinero que era retirado en las sucursales bancarias a los pocos minutos de realizadas las transferencias.

De igual forma, en el reporte publicado en la Gaceta Parlamentaria, se detalló que las cuentas se abrieron en 97 diferentes puntos de la República Mexicana y el 80 por ciento del monto total de las transferencias no reconocidas se envió a 23 plazas. Se añade que fueron cinco ataques en total que se registraron este año: el 17 de abril, dos el 24 de abril, uno el 26 de abril y uno más el 8 de mayo, informó Notimex.

Ahora de acuerdo declaraciones retomadas por el diario Reforma, Marco Arturo Rosales, jefe de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Procuraduría General de la República (PGR), reveló que los principales sospechosos en el ciberataque son los mismos empleados bancario.

Rosales refirió que para ejecutar el fruade, los empleados tuvieron que haber colaborado para dar el acceso al administrador de los servidores del SPEI.

También se informó que la policía cibernética ha identificado a 200 personas que hicieron retiros del dinero. Sin embargo, puede que muchos de ellos ni siquiera supieran que era robado, ya que de acuerdo con declaraciones de algunos involucrados les ofrecieron una comisión o porcentaje a cambio de recibir los depósitos del dinero sustraído.

El funcionario aclaró que de momento no tienen claro si esa persona o personas que permitieron el acceso a los servidores SPEI solo tuvo o tuvieron un acceso eventual, o bien, si se trata de empleados del banco que tienen contacto directo a la plataforma.

En días pasados el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, afirmó que las cuentas de los clientes no fueron objeto del ciberataque registrado hace unos días, por lo que “los clientes no han tenido ningún problema, no han sido objeto de ningún ataque, esas cuentas están integras”.

