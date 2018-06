Aprende a contestar correctamente en una entrevista laboral con estos consejos

Al momento de buscar empleo en México es común que no siempre se encuentren las mejores opciones que se adapten a lo que estamos acostumbrado, pero cuando por fin damos con la vacante adecuada es necesario saber que contestar para no arruinar nuestra oportunidad.

Ciudad de México .- Dicen que la primera impresión nunca se olvida, por lo que en el mundo laboral, la primera entrevista resulta de gran relevancia para obtener un puesto. Por ello cuando acudas a la empresa debes estar bien preparado para las preguntas que pudieran hacerte.

Te puede interesar: Las precarias pero mejores condiciones del empleo en México

Pero recuerda que no solo te van preguntar sobre tu experiencia profesional, también querrán descubrir un poco de tu persona, por ello, de acuerdo OCC Mundial, plataforma de búsqueda de empleo, responder las siguientes preguntas harán que tu reclutador tenga una buena imagen de ti.

Háblame de ti. Parece una pregunta inocente para romper el hielo, sin embargo, tiene un objetivo bien pensado por el reclutador: conocer qué tienes para ofrecer, como empleado, a la empresa. No interesa tu vida personal, si tienes dos hijos, si estás divorciado o si amas a los animales, concéntrate en hablar de tu ‘yo profesional’. Cómo trabajas, en qué áreas tienes experiencia y por qué puedes ser un elemento valioso para una organización. ¿Por qué estás buscando trabajo?/ ¿Por qué dejaste tu empleo anterior?. Es un gran error llegar a quejarse de lo mal que te tratan/trataron en tu ex empresa con el reclutador. Mejor enfócate en las nuevas metas que buscas alcanzar y en los retos que esperas de un nuevo empleo. Si hablas de manera negativa de la empresa, jefe o compañeros de tu anterior empleo darás una mala impresión, aunque tengas razón.

Habla sobre superación y crecimiento, no sobre insatisfacción. No es malo mencionar que te sientes estancado o que no crees tener más oportunidades en tu actual empresa, pero siempre resaltando tu deseo de avanzar.

¿Cuál es tu mayor defecto?

Con esta pregunta, al reclutador le interesan dos aspectos clave de tu persona: tu capacidad para asumir tus errores y tu habilidad para corregirlos. Quiere saber si serás la clase de persona que recibe bien la crítica y se esfuerza por mejorar, o más bien de quienes niegan el error y se resisten a cambiar de hábitos.

No caigas en la tentación de decir ‘soy muy perfeccionista’, ‘soy demasiado responsable’, ‘me estreso si algo no sale bien’. No te ayudan y mucha gente responde eso. Un test psicométrico puede ayudarte a descubrir tus áreas de oportunidad o enfocarte en una habilidad importante para tu carrera, pero no determinante para el puesto.

Por ejemplo, si eres programador web puedes decir que tu debilidad es la comunicación en público. Es decir, sería bueno que aprendieras a soltarte cuando hablas ante una concurrencia, pero tu trabajo será programar, no organizar eventos. De esta forma serás honesto, pero no pondrás en riesgo el puesto.

¿Por qué duraste poco en tu anterior empleo?. Esta pregunta aparecerá si el reclutador identifica un empleo de poca duración o un patrón de cortas relaciones laborales en tu historial. Es normal: les preocupa que seas una persona inestable. Se vale argumentar que estás buscando una oportunidad más retadora, o que el empleo no resultó ser lo que esperabas. Recuerda que no conviene hablar de manera negativa de exempleadores. ¿Cuáles son tus pretensiones salariales?. Si es la primera entrevista, no te conviene ponerte precio todavía. Puedes hacer tiempo con respuestas como “busco un salario competitivo pero no es lo único que me interesa, me gustaría saber más sobre las funciones y retos del puesto” o “me parece que necesito más detalles sobre el puesto para saber cuál sería el sueldo adecuado”

“Si desde la primera entrevista buscas hablar de sueldo te puedes quemar. La primera entrevista es para conocernos” asegura Gerardo García, asesor salarial y director de información de la firma Mercer.

Háblame de algún momento en tu vida laboral en la que hayas cometido un error, ¿cómo lo solucionaste?. Este tipo de preguntas están enfocadas en ir más allá de las respuestas formuladas y cuestionar al candidato sobre su manera personal de reaccionar ante diferentes situaciones. Pueden preguntarte ejemplos sobre resolución de conflictos, estrés, honestidad, integridad, etc. El objetivo es que demuestres con ejemplos qué clase de empleado eres. Prepárate de antemano para dar ejemplos concretos de tu vida profesional. ¿Por qué deberíamos contratarte a ti y no a otros candidatos?. Deja la inseguridad a un lado y véndete. Este es el momento de hablar bien de ti mismo, destaca tus competencias, cualidades y experiencia. Ejemplo: “La experiencia que he adquirido en X área me permite contar con las habilidades necesarias para alcanzar y superar sus expectativas del puesto”.

Síguenos en Facebook – Twitter – Telegram