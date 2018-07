Para agosto se definirá el rumbo del NAICM

Uno de los temas que más han dado de que hablar desde que Andrés Manuel López Obrador entró en campaña es la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), el cual ahora se ha dicho que se definirá su continuidad en agosto próximo.

Ciudad de México .- Así lo informó Javier Jiménez Espriú, quien ha sido propuesto por el virtual presidente electo como secretario de Telecomunicaciones y Transportes.

Dijo que la revisión del proyecto se había ya acordado entre AMLO y el presidente Enrique Peña Nieto, y que “lo que vamos a hacer es tomar la mejor decisión para la nación”.

De acuerdo a información de Excélsior, las tres opciones que se tienen son continuar con la construcción del NAICM, pasar el proyecto a manos del sector privado o que se conserve el actual y agregar nada más dos pistas más y una terminal en el área de Santa Lucía.

Agregó que, en caso de optar por la suspensión de la obra, esto se tiene que determinar cuanto antes. “En agosto debemos tener ya una solución”, dijo.

Pero aclaró que si se termina el proyecto, no habría ningun tipo de multas.

“En los contratos no existe ninguna penalización cuando el gobierno tiene que suspender por motivos del Estado, por motivos nacionales un contrato. Habrá, desde luego, respeto a los contratos, negociación con los participantes y cumpliremos con todas las normas y las cuestiones legales. Habrá un respeto absoluto al Estado de derecho y no habrá afectaciones de ninguna manera. No hay multas, no hay penalizaciones al gobierno cuando tiene que suspender un contrato por razones justificadas”, cita el medios.