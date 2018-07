Si eres emprendedor responde estas preguntas claves antes de pedir financiamiento

Para iniciar un negocio hace falta más que buena voluntad y determinación, así mismo, si ya se posee uno, en cierto punto del camino también será necesario un poco de capital para impulsarlo aún más, por lo que quizá un crédito o financiamiento sea una opción, pero ¿realmente lo mereces?

Ciudad de México .- Muchos inversionistas son asediados constantemente por emprendedores que aseguran tener entre sus manos al siguiente Facebook, Twitter o Instagram; un proyecto que promete cambiarlo todo de maneras disruptivas. La realidad es que la mayoría de esas startups morirá eventualmente.

Los inversionistas saben perfectamente bien los altos índices de mortandad de los nuevos proyectos y son expertos en medir el riesgo, por eso es por lo que cortejarlos suele ser difícil.

Al respecto, G2 Consultores presenta cuatro preguntas que todo emprendedor debe hacerse antes de pedir algún tipo de inversión.

¿Cuánto dinero necesitas y para qué?

Antes de llegar con un inversionista debes tener en claro cuánto dinero tienes, cuánto necesitas y para qué lo usarás. Si desconoces el estado de tu propia compañía o no tienes planes a futuro lo suficientemente detallados como para responder estas preguntas a profundidad, harás sonar las alarmas de los inversionistas.

“Si pides mucho dinero a comparación del valor de tu compañía, entonces la dilución va a ser muy grande y como inversionista no quieres eso, porque un emprendedor que no es dueño de su propia compañía no tiene un motivo para comprometerse con su negocio”, aseguró Jorge González Gasque, director general de G2 Consultores y especialista en startups.

Por sobre todo, debes tener presente que al inversionista le interesará escuchar qué tanto puede crecer tu compañía con el dinero de su inversión, así como lo que significará este crecimiento para él.

Pararte frente a un inversionista sin la información más básica sobre tu empresa y lo que esperas obtener de la inversión es como ir a la guerra sin armas. Sólo dañarás tu reputación y habrás desperdiciado una valiosa oportunidad.

¿Qué alternativas tienes?

Dependiendo de la cantidad de dinero que necesites será el tipo de fondo o inversionista al que deberás acercarte. Si son montos pequeños, entre 100 mil y un millón de pesos considera ángeles inversionistas. De un a cinco millones de pesos, sindicatos de ángeles o fondos pequeños de inversión semilla. Más de cinco millones de pesos hasta incluso 50 millones, entonces es un venture capital lo que estás buscando. Para inversiones de más de 50 millones de pesos entonces busca un fondo de inversión internacional o un conjunto de fondos locales.

También toma en cuenta que no sólo varía el monto de inversiones, sino también la tesis de inversión. Existen fondos de inversión que sólo apoyan a empresas con base tecnológica, con un propósito social claro, sólo a proyectos ecológicos, etc.

Deberás conocer el perfil del inversionista al que buscas acercarte, pues esto te asegura que el fondo te ayudará no sólo con dinero, sino con su experiencia y visión.

¿Cuánto valor puedes generar con la inversión?

Es básico que tengas un plan de negocios elaborado para demostrar lo que puede hacer tu empresa. De acuerdo con un estudio realizado por el Babson College, las empresas con un plan de negocios aumentaron su capital al doble durante los primeros 12 meses en comparación con las que lo tenían.

Los inversionistas esperan que conozcas a detalle tu mercado potencial, tu capacidad de crecimiento, el costo de adquirir nuevos clientes y las métricas más importantes sobre la salud de tu empresa. A los inversionistas les interesa escuchar el valor que puedes generar en tu empresa con su inversión.

El tema del valor generado con cada inversión es muy delicado. Si los objetivos no se cumplen y no se genera la tracción deseada para el negocio, la siguiente ronda de inversión, que en teoría debería ser por un monto mayor, será mucho más difícil de levantar.

¿Qué tan sólido es tu pitch?

Un buen pitch es importante, pero más allá de la pasión que puedas transmitir, al inversionista le interesa saber qué tan buena es la oportunidad de negocio y qué tan sólida es tu startup.

Existen emprendedores que no son tan buenos dando un pitch, divagan o utilizan muchas muletillas, pero esto no quiere decir que no tengan un proyecto de negocios sólido. Por otro lado, hay excelentes vendedores que endulzan el oído de los inversionistas, pero con proyectos poco viables.

“Como inversionista te importan los soft skills, claro, pero importa más el conocimiento técnico, en los fundamentos de su negocio, si su plan de negocios tiene sentido y los números son coherentes y hablan de tracción y rentabilidad”, agregó González Gasque.

Un pitch es algo muy subjetivo, y aunque es importante que exista una comunicación clara y generar empatía, también es necesario comprobar que el negocio es viable y tiene potencial de un gran impacto.

También ayuda incluir algún prototipo, contratos cerrados con el cliente, estadísticas de crecimiento y en general cualquier cosa que pueda convencer a los inversionistas de que tu proyecto tiene cierta tracción y promete.

