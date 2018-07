Sistema bancario mexicano en alerta por ciberataque a plataforma de compra de criptomonedas

La tarde del 5 de julio, una plataforma mexicana de compra y venta de criptomonedas informó que sus sistemas informáticos fueron víctimas de un intento de hackeo, por lo que las autoridades financieras mexicanas advirtieron de nuevos ataques contra instituciones bancarias.

Ciudad de México .- El pasado mes de abril el sistema financiero mexicano fue víctima del robo de cerca de 400 millones de pesos por parte de ciberdelincuentes que utilizaron el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). La tarde del jueves 5 de julio, la plataforma de compra venta de divisas digitales Bitso, dio aviso acerca de una intromisión en sus sistema informáticos, lo que obligó a las autoridades financieras de México a alertar a las instituciones bancarias de posibles nuevos intentos de hackeo.

A través de sus redes sociales, la empresa mexicana especializada en divisas digitales emitió un comunicado donde explicó que gracias a la detección oportuna del intento de hackeo todos los fondos de sus usuarios “están íntegros y seguros”.

En declaraciones retomadas por El Economista, Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), detalló que la empresa financiera de base tecnológica (fintech) avisó de inmediato al Banco de México (Banxico).

Por su parte Banxico informó, la noche del jueves, a autoridades supervisoras e instituciones financieras que, como resultado del protocolo de información inmediata, estén alertas y monitoreen sus operaciones.

“No hay un ciberataque, sí hay una alerta. (…) Esto no quiere decir que se haya dado algún otro ataque; no hay ninguna incidencia hoy sobre el SPEI”, dijo Di Costanzo. “Es simplemente alerta amarilla. Monitoreen las operaciones y cualquier irregularidad, comuníquenla. Hasta ahorita no se ha observado ninguna otra irregularidad. (…) Es meramente preventivo. Es una bandera amarilla. Sí se les pide a las instituciones que estén muy pendientes y que reporten cualquier irregularidad rara que vean”.

