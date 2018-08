Aumenta el consumo informado de productos de belleza en México: CANIPEC

Ayudar a que los consumidores de productos relacionados con la higiene y la belleza cuenten con información veraz y oportuna es uno de los objetivos centrales de la CANIPEC.

Aún cuando hoy en día es fácil encontrar información referente a los productos de belleza, salud e higiene que adquirimos, es necesario verificar la veracidad de la misma, ya que es común que personas no calificadas emitan su opinión acerca ellos. Como parte de un esfuerzo para permitir que sea mas sencillo obtener datos esta industria, se cuenta con programas que buscan promover el consumo informado.

En entrevista con El Semanario, Rosa María Sánchez, Directora de Comercio y Publicidad de la CANIPEC, organismo que agrupa a la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y la Asociación Nacional de la Industria de Productos el Cuidado Personal y del Hogar A.C, señala que este sector de la economía contó con un crecimiento sostenido, ya que durante el pasado 2017 obtuvieron 232 mil 190 millones de pesos por ventas, lo que implicó un crecimiento del 7 por ciento comparado con el 2016.

En 2018 esperan obtener un crecimiento similar, por lo que contar con información veraz que ayude al uso de cosméticos, jabones, cremas y toda la amplia gama de artículos que componen a esta industria es un de los objetivos de la CANIPEC.

La directora del organismo recordó que este segmento de la economía se ha ido desarrollando de manera adecuada, ya que “hemos tenido la oportunidad de irla haciendo cada vez más competitiva, además de que hemos adoptando prácticas internacionales en apoyo al consumidor, lo que nos ha permitido fortalecernos”.

Acercándose al consumidor

Hoy en día, quienes adquieren productos de belleza o de salud ya cuentan con herramientas que les permiten conocer si los mismos tiene los permisos correspondientes para su venta al público, aun así la CANIPEC continúa con la labor de recopilar y proveer información veraz acerca de estos artículos.

Una manera en la que lo hace es con su programa belleza y bienestar, mismo que recién cumplió dos años de creación, y “cuya idea principal es dar a conocer información fidedigna, ya que hoy en día puedes usar Internet para buscar lo que uno desee y obtener 20 referencias distintas acerca de un producto, por lo que se vuelve difícil saber quienes tienes únicamente un interés comercial o quien esta hablando desde una óptica parcial “, señala Rosa María.

“Con este proyecto nos enfocamos desde tendencias, que es lo que la gente esta buscando o la forma en la que lo esta usando, hasta la forma en que usar productos cosméticos y de cuidado personal nos puede ayudar a nuestra salud física así como a la autoestima”.

Añade que en la CANIPEC también piden que sus integrantes se unan al código para autorregular la publicidad, con lo que se busca que los comerciales de artículos de belleza e higiene proporcionen al consumidor información real y comprobable. “Con lo que las personas conocen que productos son seguros, como funcionan, como se los deben de aplicar y que deben de esperar de ellos”.

María Sánchez agrega que una de las tarea de la organización a la que pertenece es ayudar a aumentar el consumo informado que entre varios de sus aspectos implica que la información proporcionada sea más fácil de digerir para quienes adquieren estos productos, “pero procurando que la misma siempre sea avalada por expertos en el tema, que nos permitan entender el por qué de los productos”.

De igual forma, la CANIPEC implementa iniciativas para desinhibir las compras de productos en el mercado informal al recordar y mostrarles los beneficios que se tienen al adquirir artículos de belleza o de higiene en los comercios autorizados.

“Explicamos al consumidor que arriesga su salud cuando acude al mercado informal, ya que allí se puede encontrar con varios escenarios diferentes, desde productos robados, resellado o falsos, cada uno de los cuales representa un riego diferente pero todos ellos implican un alto riesgo de adquirir infecciones, alergias, causar daño a la piel, vista o cabello entre otras”.

Venta por internet de productos de belleza en sitios no regulados

La industria esta a favor de que crezca el comercio electrónico pero también considera que es necesario que su desarrollo sea de forma sana y adecuada tal y como se han desarrollado otros canales de venta, indicó la también vocera de la CANIPEC.

“Sin embargo ante la realidad de que en nuestro país el canal de venta en linea apenas esta en vías de desarrollo y de regulación, el mismo les está otorgando una oportunidad a quienes se mueven en la informalidad, y en algunos casos en la ilegalidad, de poner a disposición del consumidor productos que no son originales y por ende no cumplen con la regulación sanitaria, que no están siendo respaldados por nadie ya que si llegamos a tener un problema con el producto el vendedor informal no se responsabiliza del mismo”.

Para evitar estos problemas la directora indicó que es es importante adquirir los productos en puntos de venta autorizados, ya sean físicos o digitales.

Además, recordó que en todos los casos que se adquiera un artículo de belleza o de higiene, se debe de revisar que el empaque en el que viene el producto este en excelentes condiciones, ya que en caso de que este se encuentre dañado o incluso abierto “se deben de tener todas las dudas del mundo”.

“Tengan mucho cuidado ya que un empaque dañado implica un riesgo, puesto que es un indicio de que el artículo fue manipulado de manera incorrecta o que su contenido fue modificado”. De igual forma, recomendó revisar que nuestra compra cumpla con el etiquetado oficial donde se muestren los datos de quienes están comercializando y que indique el lugar donde fue producido.