Cuidado con tu autoestima, las sectas lucran con tus sentimientos

En ciertos momentos, cuando perdemos la confianza en nosotros, es común que necesitemos ayuda de otra persona para sentirnos mejor, pero hay empresas que se aprovechan de ello para lucrar con nuestra auto estima.

Ciudad de México .- Recientemente, el couching es una carrera que se ha puesto más de moda, en la cual las personas se convierten en impulsores de otros que necesitan apoyo en su vida, ellos de manera profesional auxilian a su pupilo a superar los obstáculos en sus vida, mejorar su autoestima y tomando retos que los hagan crecer en lo personal y profesional.

Pero, hay quienes se aprovechan de la baja autoestima que pueden tener las personas para lucrar con su situación, por lo que, en lugar de ayudar, terminan perjudicando aún más su estabilidad emocional y financiera.

Las llamadas “sectas couching”, son las que han lucrado con el dolor de las personas, haciéndolas sentir que su vida es un fracaso, lo cual genera una dependencia hacía ellos y por ende, un desembolso de dinero cuantioso, que solo enriquece a los “motivadores”, pero que no ayudan a los afectados.

“Los convencen de traer más clientes a la organización, pagar más dinero y hasta de dar todo para lograr su simpatía”, señala el portal informativo El Big Data.

Así mismo, el portal advirtió que en México existen varias de estas organizaciones, las cuales se menciona a continuación:

Mexworks. Ofrece cursos de superación personal que tienen un costo de aproximadamente seis mil pesos.

Mediante insultos y gritos enganchan a sus víctimas, les hacen creer que por ciertos hábitos o actitudes su vida es un fracaso. Para remediarlo, los convencen de comprar varios cursos que consisten en “poner en práctica sus habilidades adquiridas” y los orientan a reclutar nuevos miembros y a vender boletos para eventos y rifas, de acuerdo con el portal Big Data.

La organización por cada cinco días “capacita” a 160 personas, cada una hace un depósito de 6 mil pesos, por lo que a la semana Mexworks obtiene una ganancia de 960 mil pesos.

Stratega. Bombardean psicológica y físicamente a sus víctimas hasta hacerlo sentir miserable, después le crean dudas para que quiera superarse con el apoyo de los cursos.

El primer curso de esta organización tiene un costo de 5 mil pesos, tiene una duración de cinco días, que incluyen fines de semana y ofrece una introducción intensiva de 24 horas.

“Stratega tiene demandas de personas por lesiones físicas ocasionadas por las dinámicas de los talleres”, señala el sitio web.

Creo coaching. Los talleres se realizan en lugares cerrados, donde a sus clientes los torturan psicológicamente de manera violenta. Si familiares o amigos intentan sacar a la víctima, la organización les hace creer que son enemigos, de esta manera logra destruir relaciones familiares y amorosas, por lo que Creo coaching es considerada altamente invasiva.

Después de varias pruebas, el cliente es obligado a regalar tres meses de trabajo a y traer más miembros. El curso introductorio cuesta seis mil pesos.

Mejora tu mismo, no siempre es necesario que otro te lo diga

Aunque parezca increíble, es importante resaltar que en ciertas ocasiones si necesitamos ayuda de otros para sentirnos mejor, pero muchas veces nosotros podemos salir adelante con un poco de constancia y ganas de querer mejorar.

Al respecto, el portal especializado Psicología y Mente, señala que si se puede mejorar la autoestima por iniciativa propia, siguiendo algunos consejos básicos basados en evidencia científica.

Deja de machacarte

Tenemos que ser realistas tanto con nuestras virtudes como con nuestros defectos. No somos perfectos, pero la intención no es serlo. El objetivo es ser feliz. Así que para lograrlo debemos aceptar las cosas que no hacemos tan bien y aprender de ello. Y por supuesto, no restarle importancia a las cosas que sabemos hacer bien, sino valorarlas como se merecen.

Vamos a observar y ser conscientes de lo bueno que tenemos, de lo bueno que somos, de lo bueno que hacemos. ¿Por qué seguir pensando que soy un desastre? ¿A dónde me ha llevado este tipo de razonamiento?

Empieza a pensar en positivo

Cambia tus pensamientos. El ”no puedo” por “voy a intentarlo”, “voy a tener éxito” “me va a ir bien”. Parece un tópico pero forzarse un poco a mirar las cosas buenas de la vida nos puede ayudar a salir de la dinámica negativa. Si nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas a valorar, es más fácil que salgamos del bucle negativo.

Ponte metas realistas

Estas metas deben ser realistas y a las cuales pueda ser relativamente fácil de llegar; poco a poco las podemos aumentar, y veremos que paso a paso estamos consiguiendo lo que nos proponemos. Si fracasamos, aprendamos de ello sin culparnos de nuestros errores, ya que fallar es una manera de saber cómo hacerlo de manera distinta la siguiente vez. Atrévete a afrontar retos.

No te compares

Cada persona es un mundo y tú eres el dueño del tuyo. Céntrate en ti. En tu vida. Envidiando e idealizando la vida del resto lo único que conseguiremos es sentirnos desgraciados. Todos tenemos algo bueno que aportar, y de nosotros depende encontrar el camino indicado.

Acéptate y perdónate

Escribe una carta en la que describas todo aquello que no te gusta de ti, y todo aquello de lo que te sientes culpable. No te dejes nada. Léela con atención y valora lo que puedes mejorar. Despídete de esa carta y pártela en mil pedazos. A partir de ese momento empieza de cero, con todo lo que has aprendido, pero dejando atrás la culpabilidad. Aún estás a tiempo de hacer borrón y cuenta nueva.

Haz críticas constructivas acerca de ti mismo

Que todo lo que te digas sirva para mejorar, no para estancarse y culpabilizarte. Asimismo, aprende a encajar las críticas de forma que no te afecten.

Trátate con cariño y respeto, siempre

Eres lo mejor que te ha pasado, así que demuéstratelo. Tienes derecho a ser feliz. Y a hacer feliz a los demás contagiándoles tu optimismo.

Regálate tiempo

Haz actividades que te hagan feliz. Es la mejor manera de encontrarse con uno mismo y desarrollar tus habilidades sin prisa, pero sin pausa.

Supera tus lastres

Hay personas que viven arrastrando mochilas llenas de peso: trabajos que no les satisfacen, relaciones que no les aportan nada, hábitos que no les gustan… Para superar todos estos lastres, es preciso tomar cierto control sobre la situación, pensar en positivo y tratar de cambiarlas.

Cada noche antes de acostarte…

Piensa en las cosas buenas que te ha traído el día, los retos superados, los errores que hemos cometido y cómo podemos mejorar. Intenta, durante 30 días, poner en práctica estos consejos. Ya verás que cuando finalice el mes te sentirás mejor y muchos de los síntomas que sentías desaparecen.