Nadie espera fallar y cometer errores, el objetivo general de las personas es convertirse en triunfadores en cada una de sus áreas, pero para llegar a eso conoce el lado productivo de los fracasos y su relación directa con el éxito.

Ciudad de México.- Y aunque las personas, profesionistas o emprendedores solo presuman los éxitos alcanzados, si se hiciera un ejercicio donde tuvieran que enlistar todas las veces en donde no han logrado o conseguido lo que se propusieron, la lista sería mucho más grande de lo que podemos imaginar.

Así le sucedió al profesor asociado de psicología en la Universidad de Princeton, Johannes Haushofer, un reconocido científico a nivel mundial quien hace algunos años y motivado por una petición de Melanie Stefan, académica de la Universidad de Edimburgo, hizo su lista de fracasos.

En ese ejercicio, Stefan pedía a sus colegas exitosos que hicieran su “propio currículo de fracasos” y aseguró que “será seis veces más largo que el normal”, ya que hay más ocasiones de rechazos, negativas o desilusiones, que los éxitos logrados.

El reconocimiento del fracaso como algo natural

Pero más allá de que el fracaso tome una dimensión negativa y que incluso puede avergonzar a las personas, Johannes Haushofer utilizó su currículum de derrotas para hacerle recordar al mundo que esto es siempre la otra cara de la moneda del éxito.

“En mucho de lo que intento, fracaso. Pero estas decepciones son a menudo invisibles, mientras que los éxitos siempre se hacen notar”, dijo el académico, una vez que enlistó todas las veces que fue rechazado de un programa de investigación, de becas académicas o de un trabajo.

Su experiencia en fracasos se dividía en “cargos académicos y becas en los que no entré, premios que no gané; rechazo de ensayos por parte de publicaciones académicas y financiamiento para investigación que no conseguí”.

Sin embargo, esto no frenó a Haushofer a continuar en la búsqueda de sus objetivos, pero este reconocimiento de las cosas que no pudo hacer, es una muestra de que son experiencias para aprender y mejorar.

“Te recordará las verdades faltantes, la esencia de lo que significa querer ser y puede que inspire a un colega a que se sacuda el rechazo y empiece de nuevo”, afirmó en su momento Melanie Stefan.

El gran reto de los emprendedores es librar una batalla emocional constante

El fracaso de los emprendedores

Pero este es un tema que tiene una mayor importancia en los emprendedores en México, ya que según cifras del Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial reveló que el 75 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas fracasan durante los primeros 2 años existencia.

Es decir, el periodo de vida es muy corto para las empresas, lo que significa que las posibilidades de fracasar en los primeros intentos es realmente alto.

Sin embrago, el “fracaso es uno de los mejores maestros para emprendedores”, dice el sitio Cultura Emprendedora, “ya que lo que aprendes forma parte de un conocimiento más extenso, profundo y de considerable valor”, además de que “que no solo podrás aplicar en un negocio similar, sino que te servirá para múltiples emprendimientos en el futuro”.