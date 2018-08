El reciente lanzamiento de la colección de Vans cuyos productos tienen la inigualable huella de la pintura postimpresionista del holandés Vincent Van Gogh (1853-1890), ha traído consigo una serie de polémicas dado que el pintor apenas logró vender una de sus obras en vida en tanto que la mercancía lanzada por Vans se agotó en tan solo dos días.

En alianza con el Museo de Van Gogh en Amsterdam, la compañía textil norteamericana creo la colección#VansxVanGoghMuseum. De acuerdo a Adriaan Dönszelmann, director general del Museo de Van Gogh, esta asociación se da con la finalidad de vincular la obra del artista Of The Wall, “ya que se relaciona con nuestra misión de hacer que la vida y la obra de Vincent van Gogh sean accesibles a la mayor cantidad de gente posible para enriquecerlos e inspirarlos”.

El lanzamiento oficial de la colección tuvo lugar, desde luego, en el Museo de Van Gogh en Ámsterdam; aquella noche, las pinturas del holandés se exhibieron junto a sudaderas, gorras, camisetas, mochilas y zapatos. Cabe destacar que parte de las de las ganancias de todos estos productos se destinarán a la preservación del legado de Vincent Van Gogh.

Ante la interrogante de si la masificación de la obra de Van Gogh puede convertirla en una marca comercial, Axel Rüger explica en entrevista para El País que no se busca “hacerle más grande, sino más accesible”, y que la finalidad última es mostrar “su influencia y relevancia en el arte y el diseño contemporáneo”.

El precio de unos tenis Vans de la colección Vans x Van Gogh Museum, es de entre 80 y 100 euros, y el de una chamarra, por ejemplo, es de hasta 150 euros.

Este tipo de fenómeno comercial no es nuevo, un ejemplo al alcance de la mano es el de Frida Kahlo, cuya imagen pasó de ser un ícono del arte mexicano a ser la imagen predilecta para vender cualquier tipo de producto, dando lugar incluso a una tendencia popular llamada “fridamanía”. Lo anterior pone al descubierto la delgada línea entre la masificación del arte y las nuevas estrategias de difusión del mismo.

