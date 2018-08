Vivir y viajar, el sueño de muchos emprendedores y es posible lograrlo

No se trata de trabajar en cualquier cosa, sino de crear un estilo propio que permita vivir y viajar a tu manera, lo que es el sueño de muchos emprendedores y es posible lograrlo, solo hay que atreverse e innovar.

Ciudad de México.- Seguramente muchos nos preguntamos cómo es que algunos influencers se han hecho tan famosos e incluso con ingresos millonarios, algo que para muchos es el modelo ideal de lo que quieren lograr, ya que hacen lo que les apasiona y ganan mucho dinero por ello.

Como todo lo que sucede en Internet, a pesar de que lo viral hace suponer que todo tendrá millones de vistas, las cosas no son nada fáciles, se necesita mucha paciencia para cosechar los éxitos.

Y si estás dispuesto a esto, entonces es probable que logres tener un estilo de vida único, tal como lo hace Natalie Sisson, la llamada “Emprendedora de la maleta”, quien ha logrado que viajar, vivir y trabajar sea una misma cosa y además, lo hace de manera inspiradora.

Su principal secreto

Sisson comenzó esta aventura cuando dejó su trabajo de alta ejecutiva empresarial, invirtió en una compañía de desarrollo digital y luego abrió su blog, donde sube contiendo de lo que hace en su vida cotidiana y esto lo ha llevado a la fama mundial.

Pero en declaraciones que retoma Entrepreneur, esta blogger de viajes y estilo de vida, dice que una de las cosas más importantes para las personas que buscan dedicarse a documentar sus viajes, es ponerle un alto nivel de pasión y explotar el talento y el gusto natural que se tiene por las cosas.

“Sé realmente claro sobre tu conjunto de habilidades, tu capacidad y lo que te gusta hacer. Luego, encuentra el negocio adecuado que se ajuste a eso”, pero sobre todo, hay que entender que “una marca personal requiere mucho de tu amor y pasión”, dice Sisson.

Entonces para convertirse en un blogger de viajes exitoso, no solo se trata de tener muchos seguidores, sino de una convicción propia y “ tener una visión muy clara de a dónde quieres ir“, dice la emprendedora.

Ser único y sincero

En la red se puede encontrar de todo, pero los influencers más famosos han crecido a partir de tener un estilo propio, con características únicas y en donde reflejan parte de lo que en realidad son como personas.

En ese sentido, Natalie Sisson recomienda que más allá de imitar a los famosos, lo mejor es dejar fluir la verdadera personalidad de cada quien y no tratar de actuar, tal como lo hacen todos los presentadores en los programas de televisión, por ejemplo.

“Tienes que ser auténtico. No puedes ser nadie más. No puedes tratar de imitar a nadie más”, dice la experta y además agrega; “tienes que liberar la versión más salvaje de quién eres. Incluso si eres introvertido, no tienes que ser la persona más ruidosa o la persona más divertida, pero debes ser tú”.

Puede ser que el éxito, la fama y la fortuna lleguen a ti, o tal vez no pase nada de esto, pero la realidad es que lo verdaderamente enriquecedor de esto es que haces lo que te apasiona, eres libre y disfrutas de los placeres de la vida.