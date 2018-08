Conviértete en una estrella de las ventas y alcanza tus objetivos soñados

Generalmente muchas personas consideran que esta actividad no es importante o que no es para ellos; sin embargo es más complicada de lo que aparenta, pero es posible convertirse en una estrella de las ventas y alcanzar tus objetivos personales y laborales.

Ciudad de México.- Las ventas son una actividad especializada, que si bien es un proceso básico que se realiza en todos las actividades de la vida cotidiana sin darnos cuenta, muy pocas personas se consideran realmente buenas en esto de convencer a los clientes.

De acuerdo a la American Marketing Asociation, las ventas se pueden definir como “el proceso personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos”.

En este proceso puede haber o no dinero de por medio, ya que puede ser también un intercambio de servicios o conocimientos, algo que se da en todos los momentos de vida humana.

Sin embargo, aprender a vender no es fácil para muchas personas, ya que ven casi imposible convencer a los clientes para que se interesen en sus ofertas, pero solo basta con cambiar de perspectiva y de pensamientos para obtener mejores resultados.

Confiar en uno mismo

Como todo en la vida, el nivel de confianza en uno mismo determina las posibilidades de avanzar o quedarse rezagado, sobre todo en el mundo de las ventas, ya que esto es fundamental para lograr convencer al cliente.

Tal como lo señala el sitio Entrepreneur, “pagamos soluciones a personas o elegimos ciertos productos porque confiamos en ellos”, pero para que esto suceda se debe de creer en uno mismo de manera profunda y no dudar en ningún momento de nuestra capacidad.

Además, se debe de cambiar la percepción de las ventas de ser solo un intercambio de dinero por algún bien o servicio, por otro uno mucho más amplio en donde los vendedores se conviertan en un factor de cambio positivo.

“Vender es igual a ayudar, y lo que cobras es una retribución que permite mantener la permanencia de tu negocio y estar ahí para las demás personas que te necesiten”, dice este portal.

No tener miedo al fracaso

En el mundo de los negocios, el fracaso es un elemento constante que siempre está presente sin importar el nivel de éxito que se ha alcanzado, por lo que en el área de ventas, esto se debe de aceptar de forma plena.

Pareciera que un no, es una palabra tan rotunda que cierra el paso a cualquier futuro intento para vender algo. Sin embargo, no es más que una decisión que toma una persona sobre las diversas posibilidades que tiene en el mercado, no es nada personal ni atenta contra la integridad del producto.

Por lo tanto, lo más sano es aprender a respetar esta situación y sobre todo, que las negativas no afecten ni la autoestima ni la confianza en uno mismo. Seguramente habrá muchos más no que los sí que se puedan concretar, pero es parte de un aprendizaje constante y de asimilar positivamente esto a nivel emocional.

De esta manera y con preparación constante y una perspectiva más positiva, las ventas serán una actividad fascinante que permitirá cumplir con todos tus objetivos personales, laborales y que te harán crecer de manera integral.