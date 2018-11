En el mundo laboral crear un buen equipo de colaboradores es fundamental para cualquier organización, independientemente del giro al que se dediquen, por eso conoce la clave para que los empleados se sientan comprometidos con su trabajo.

Ciudad de México.- La visión tradicional de que la mayoría de las personas solo realizan alguna actividad laboral por obtener un salario, se ha convertido en un mito que comienza a debilitarse ya que el mercado actual ha cambiado y con ello, se han generado nuevas exigencias que hacen que los empleados tengan mayores oportunidades de desarrollo.

Una manera de entender esto, sería el concepto de salario emocional que han acuñado los millennials. Esto significa que mientras más satisfecho esté un empleado con su trabajo, mayor nivel de compromiso y lealtad puede generar hacia la empresa donde labora.

Más allá de los ingresos económicos, ahora se busca pertenecer a organizaciones sanas, que fomentan el crecimiento integral de las personas, que comparten los beneficios y que reconocen la importancia que tiene cada colaborador dentro de la estructura, sin importar las actividades que realicen.

Hacerlos parte de los éxitos de la empresa

Así, una manera de que los empleados estén comprometidos al 100 por ciento con la empresa, es hacerlos parte de ella como si fueran socios o los dueños mismos. Aunque suene contradictorio o incluso peligroso para las visiones más tradicionales, esto se ha convertido en parte de la fórmula del éxito de las compañías modernas.

“Si al colaborador no le importa la organización, no le gusta el trabajo y no se siente dueño de la empresa, sus esfuerzos serán mínimos”, explica Nicolás Reyes, exdirector de marketing de Microsoft Colombia.

Enamorar a los empleados

Esto implica un riesgo mayor dado el contexto actual, ya que los clientes y consumidores buscan que sus experiencias de compra sean satisfactorias e inigualables, por lo que parte de esto dependen en gran medida de la interacción que tienen con los empleados de las marcas.

“Los líderes tienen que crear personas que se sientan apoderadas por las compañías para que estén dispuestas a afrontar junto con la empresa los cambios externos como los gustos de los clientes”, agrega Reyes en declaraciones que retoma El Economista.

Por eso, al igual que los clientes, los empleados deben ser los primeros en sentirse satisfechos con lo que realiza la empresa y sobre todo, con lo que ofrecen en el mercado, así se crea un vínculo de lealtad al igual que sucede con los consumidores.

“No le puedes pedir a alguien que compre un producto que tú no comprarías”, dice el experto, por lo que “se transmite ese disgusto al cliente” y es por eso que los primeros que deben estar convencidos de que no hay nada mejor en el mercado, deben ser los propios empleados y así trasladar su satisfacción a los consumidores.

Y finalmente pone el ejemplo de Netflix, en donde las personas que trabajan en esta compañía están enamoradas del concepto, por eso retaron el statu quo en renta de películas” y en general, modificaron todo el entorno del entretenimiento y la televisión misma.