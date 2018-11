Precios del petróleo suben tras optimismo por negociaciones en el G20

Los precios del petróleo subieron este jueves tras el optimismo de que las negociaciones comerciales en la reunión del G20 en Argentina podrían ayudar a la economía mundial y mejorar las perspectivas de la demanda.

Sin embargo, un aumento en las reservas de crudo comercial de Estados Unidos a su nivel más alto en un año redujo las ganancias del energético.

Los inversores en los mercados de materias primas están mirando hacia la reunión de líderes del Grupo de los 20 (G20), el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, con la guerra comercial de Estados Unidos y China a la cabeza de la agenda.

El presidente estadunidense Donald Trump está abierto a un acuerdo comercial con China, pero también está preparado para elevar los aranceles a las importaciones si no hay avances importantes en temas comerciales durante un encuentro con el líder chino Xi Jinping.

Los inventarios de crudo comercial de Estados Unidos para la semana del 23 de noviembre agregaron 3.6 millones de barriles a la mayor cantidad en un año, al situarse en 450 millones de barriles, superando las expectativas, reportó la Administración de Información de Energía.

“El petróleo de WTI ahora se está cotizando alrededor del nivel de 50 dólares por barril, un precio que se vio por última vez hace más de un año”, señaló William O’Loughlin, analista de inversiones en la empresa australiana Rivkin Securities.

La actual situación de exceso de oferta se ha manifestado en 10 aumentos semanales consecutivos en los inventarios de petróleo de Estados Unidos, recordó O’Loughlin.

La OPEP y los países productores de crudo fuera del cártel se reunirán en Viena, Austria, el 6 de diciembre para discutir una nueva ronda de recortes a la producción entre un millón a 1.4 millones de barriles por día (bpd).

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que los precios actuales están “absolutamente bien”, mientras que el ministro de Energía saudita afirmó que el reino confía en que la OPEP y sus socios puedan llegar a un acuerdo para estabilizar el mercado.

“Los comentarios de Putin generaron especulaciones de que Rusia podría no unirse a sus compañeros productores para frenar la producción”, afirmó Sungchil Will Yun, analista de productos básicos con sede en Seúl de HI Investment & Futures.

“Al mismo tiempo, hemos expandido las reservas de crudo estadounidense y es poco probable que se reduzcan en un futuro cercano”, añadió.

Este jueves, el barril de petróleo tipo Brent del Mar del Norte para entregas en enero se cotizaba en 59.03 dólares al inicio de la sesión (03:00 GMT) en el mercado electrónico Intercontinental Petroleum Exchange (ICE).

El Brent, la referencia internacional para los precios del petróleo, subía 27 centavos de dólar (0.46 por ciento) respecto al cierre previo del miércoles, cuando se ubicaba en 58.76 dólares.

En tanto, el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, para entregas en enero también a las 03:00 GMT, aumentaba 38 centavos de dólar (0.75 por ciento) y se cotizaba en 50.67 dólares.

Por su parte, la canasta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se cotizó el miércoles en 59.25 dólares, un alza de 20 centavos de dólar (0.34 por ciento) respecto a la sesión del martes, informó el cártel.