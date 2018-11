Estas son los millennials que más dinero ganaron este 2018

El ranking 2018 de millonarios menores de 30 años es encabezada por la modelo y empresaria Kylie Jenner, quien generó ingresos por 166,5 millones de dólares durante este 2018.

Nueva York, Estados Unidos .- El segmento de la población que nació durante la última década del siglo pasado entra dentro de la denominada generación millennial y la representante de ellos que generó mas ganancias durante este 2018 fue la modelo y empresaria Kylie Jenner, parte del denominado clan Kardashians, esto de acuerdo con el ranking de Forbes de millonarios menores de 30 años.

Los montos mostrados en la lista toman en cuenta los ingresos registrados entre el 1 de junio de 2017 y el 1 de junio de 2018. De esta forma Jenner, quien cuenta con 21 años de edad facturo 166,5 millones de dólares, en parte gracias a que cuenta con su propia línea de cosméticos, Kylie Cosmetics.

En segundo lugar con ganancias por 110 millones de dólares se encuentra Ed Sheeran, músico y compositor británico de 27 años, mientras que el futbolista brasileño Neymar, de 26 años obtuvo 90 millones de dólares por lo que es tercero en el ranking.

Taylor Swift es la segunda mujer en aparecer en el listado, con una fortuna valuada en 80 millones de dólares. Otro músico que también figura es The Weeknd, canadiense de 28 años, intérprete de éxitos como Starboy’ y Call Out My Name, dueño de una fortuna de 57 millones de dólares.

James Harden, jugador de los Rockets de Houston, de 26 años de edad, y quien consiguió ganancias de 46.4 millones de dólares, en parte gracias a una linea de zapatos se coloca a la mitad de los 10 millenials con mayores ingresos durante el 2018.

En sexto lugar esta colocado Drew Taggart, parte del grupo The Chainsmokers, tuvo ingresos por 45.5 millones de dólares en los pasados 12 meses. El pugilista mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, a sus 28 años ganó 44.5 millones de dólares. El resto del ranking es ocupado por el golfista Jordan Spieth, 25 años y 41.2 millones de dólares reportados, y por el jugador de fútbol americano Derek Carr, 27 años y 42.1 millones de dólares.