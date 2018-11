Juan Diego Gómez, de bróker financiero  a youtuber

Buscar incursionar en Internet como influencer puede ser algo común en estos días; pero, para ser exitoso se debe tener clara la idea con la que se busca conquistar el mundo digital y Juan Diego Gómez encontró la clave para ser el Youtuber número uno en su clase.

Ciudad de México .- Después de haber dado cátedra en materia de Macroeconomía, Política Económica, Inversiones y haber trabajado como bróker en la bolsa colombiana, Juan Diego decidido dar un giro de 180 grados e incursionar en el mundo de la Internet.

Así, a través de la plataforma de videos, YouTube, y la creación de su portal Invertir Mejor, es que Juan Diego decide usar su preparación profesional, junto con su experiencia en los negocios, para buscar crear un cambio en las personas tanto de mente como de lenguaje.

“Mi mayor propósito es hacer los méritos suficientes como persona y ser humano para que Dios diga voy a darle lo que me está pidiendo y lo que yo quiero es impactar en la vida de miles de personas”, comentó.

En entrevista con El Semanario, el youtuber financiero con mayor número de suscriptores, destacó que en sus mensajes siempre busca incluir cuatro características singulares: coherencia en el mensaje, amor, energía e inspiración; “que es lo que se trata de inculcarle a la gente”.

Su idea de transformar la mentalidad de las personas nació 5 años atrás mediante la Programación Neurolingüistica (PNL), en ese entonces, Juan Diego Gómez decidió dar un cambio tanto interior como externo , “yo antes me enfocaba en mercados financieros y cosas así, ya ahora me concentró en transformarle la vida a las personas a partir de encontrar un propósito de vida y explotarlo,” apuntó.

Una vida con propósito

El también conferencista y escritor señaló que su propósito en la vida es ayudarle a millones de personas a transformar su vida no solo en lo financiero, sino también para que sus vidas tengan propósito.

“Yo lo he tenido muy claro y las redes sociales han sido un vehículo muy potente para pegarle a la gente, México y Colombia son los países con más seguidores”.

Acotó que ha tenido mucha aceptación en países como Colombia y México, además de otros más de América Latina, ya que sostiene que “la gente quiere progresar pero quieren que le explique cómo hacerlo”.

Juan Diego dijo además que muchas personas hablan de riqueza pero lo hacen con un argot muy complicado y complejo para el común de la gente, por lo que él utiliza su propio ejemplo de vida y cómo es que ha logrado tener éxito.

“Lo que he tratado hacer es que, con un gran pedagogía, les muestro a las personas de como llegué a pasar de un profesor universitario que ganaba 800 dólares al mes a ser el youtuber número en el mundo en YouTube, por suscriptores”.

“Hoy no me importa si me llegan más de mil dólares al mes porque el dinero no es prioridad para mí, sino que lo importante es que pueda impactar a millones de personas con mis conferencias”, añadió.

El éxito radica en el cambio de mentalidad

Mencionó además que para ser una persona exitosa, no solo en el ámbito financiero, uno de los principales aspectos a mejorar es la mentalidad, pues las palabras tienen un fuerte sentido de impulso y motivación en nuestro ser.

“Tienes que tener mentalidad a favor de la riqueza, soy pobre pero honrado, di mejor soy rico pero honrado, además el lenguaje se debe cambiar pues si no lo cambias nunca serás ricos”.

Diego Gómez se ha convertido en uno de los influencers financieros más seguidos a nivel mundial, y en su visita a México, impartirá un seminario titulado “Ideas Millonarias” el 30 de noviembre en Centro Citibanamex de la Ciudad de México. La conferencia tiene como objetivo ayudar a empresarios y emprendedores a reinventarse venciendo sus miedos, al mismo tiempo que fomenta la creatividad, innovación y nuevos retos para destacar en un entorno cada vez más competitivo que requiere ideas frescas que rompan paradigmas.