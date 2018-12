El fin de año es una temporada muy especial que implica festejos, regalos y diversión, pero esto genera en muchos casos deudas que duran todo el año nuevo, por eso aprovecha el aguinaldo y pasa unas felices fiestas decembrinas de manera responsable.

Ciudad de México.- La realidad es mucho más complicada que solo dar y recibir en la época decembrina. De acuerdo a un estudio realizado por la consultora TNS Research International, en “Navidad, 84 por ciento de los mexicanos gastan su dinero en festejos, comidas, adornos de la casa y fiestas de fin de año”.

Esto tiene mucho que ver con que según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), “26 por ciento de los mexicanos nunca realiza un registro de sus ingresos y gastos propios, mientras que 33 por ciento a veces lo hace”, generando un derroche de su dinero.

Y no se diga con el aguinaldo, que es un ingreso extra que si bien puede ser distribuido en diversas áreas para aprovecharlo de mejor manera, en realidad se despilfarra y las personas desaprovechan este beneficio que podría ser usado para generar un mayor equilibrio financiero.

Alcanza para todo

El principal problema al que se enfrentan la mayoría de las personas, es que se equivocan en priorizar sus necesidades. Así, suponen que es más benéfico comprar algún atuendo nuevo o un aparato electrónico, que pagar las deudas o destinar un porcentaje de su aguinaldo para el ahorro.

Tal como lo señala el sitio OCCMundial, “puedes disfrutar tu aguinaldo, o más bien una parte de él para darte algún gusto, agasajar a tus seres queridos o adquirir algún bien necesario”, pero “evita despilfarrar en artículos costosos que realmente no necesitas”.

Es decir, por muy desilusionante que esto pueda ser, “una nueva consola de videojuegos o una pantalla 20 pulgadas más grande que la que tienes, no te acercará más a tus metas financieras”, dice este portal.

Por eso es necesario realizar un presupuesto antes de recibir el aguinaldo y distribuirlo en al menos cuatro áreas fundamentales: pagar deudas, ahorro, algún gusto personal e inversión.

No endeudarse de más

Otro grave problema es que en esta época el sentimiento navideño se confunde con una necesidad de consumo descontrolado, donde las compras se vuelven prácticamente irracionales, lo que genera que cuando pasa la euforia y la “alegría” de haber aprovechado unas “súper gangas”, la dura realidad es que el dinero se acabó y además hay deudas enormes.

Contrario a esto, “la Navidad es la época perfecta para reflexionar si realmente necesitas adquirir productos prescindibles como un nuevo par de zapatos, la bolsa de moda o el aparato tecnológico más reciente”, explica la Condusef.

Y agrega: “Esto no quiere decir que no compres algún gusto que tengas, lo importante es que no todo tu aguinaldo se vaya en este tipo de gastos”.

Por lo que en esa medida, hay que evitar usar las tarjetas de crédito de manera desmedida y aprender a controlar la ansiedad que producen los meses sin intereses o las promociones especiales.

Por muy esplendido que quiera ser con tus seres queridos, el mundo no se va acabar si no regalas cosas lujosas o compras objetos de diseñadores, pero lo que sí puede suceder es que tus finanzas personales se debiliten tanto al no aprovechar bien el aguinaldo y que todo ese esfuerzo realizado en los meses de trabajo, tristemente desaparezca como arte de magia.