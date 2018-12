Estos son los regalos que puedes dar en tu intercambio del trabajo

En estas fechas es común que intercambiemos regalos con nuestros seres queridos y amigos, pero un lugar en que seguro habrá este tipo de eventos, es en la oficina, ya que las fechas de decembrina se utilizan para acercar a los colaboradores de la empresa.

Ciudad de México .- Pero el problema de estas celebraciones en el mundo laboral es que cuando nos toca dar un regalo no sabemos que obsequiar, quizá incluso no hemos congeniado tanto con la persona que no conocemos sus gustos o interés a fondo.

Para ello existen regalos que son genéricos y que te pueden ayudar a salir del apuro y aun así quedar bien con la persona y que no te vea feo todo el siguiente año, aquí te presentamos algunos de los clásicos que puedes comprar.

Tazas: Compra un modelo increíble o personaliza una sencilla con ayuda de un plumón.

Pantuflas: Dales la vuelta llenándolas de pequeños detalles útiles y bonitos.

Chocolates: También puedes renovar la típica caja de chocolates o dulces con esta idea:

Bufandas y gorros: Invierte una hora de tu tiempo y una bola de estambre para hacer un regalo increíble.

Batería externa para el celular: Son un regalo muy útil que cualquier persona puede ocupar. Las encuentras de todos los colores y formas, así que puedes escoger una que vaya con la personalidad de tu colaborador de trabajo.

Estuche navideño: En esta época es muy común encontrar arreglos con cremas y productos de baño en bolsas, cajas o demás estuches ad hoc a la ocasión.

Bocina para el celular: Muy útil cuando se trata de poner el ambiente en la oficina. ¿Ya sabes con qué canción empezar el día?

Playera o pashmina: Observa qué colores utiliza tu compañero o compañera regularmente y cómprale una prenda del que utilice más frecuentemente.

Figura de colección: Todos tenemos un personaje favorito, ya sea de alguna película, caricatura, serie, cómic o libro. El mundo de los coleccionables siempre tendrá una opción indicada para ese intercambio en el que no sabes qué regalar.

Monedero electrónico/tarjeta de regalo: Si no te dio tiempo de buscar el regalo o te quieres evitar problemas, sólo cárgalo con el monto acordado para el intercambio. Así, quien lo reciba podrá comprar lo que más sea de su agrado. Pero ¡ojo! Haz un sobre personalizado para que no parezca que lo dejaste al último o no te interesó.

Artículos de oficina: Si de plano no conoces nada de la persona que te tocó en el intercambio, elige una de estas opciones, además de que en muchas ocasiones resultan ser útiles y se acordarán de ti cada que lo vean.