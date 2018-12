AMLO nombrado como una de las 50 personalidades más influyentes del 2018

Nueva York, Estados Unidos.- Se reveló el listado de las 50 personalidades mas influyentes del 2018, entre quienes se encuentran políticos, activistas, empresarios, deportistas, científicos y economistas, el único mexicano mencionado en el ranking es el presidente de Andrés Manuel López Obrador.

El conteo fue realizado por el sitio especializado en finanzas Bloomberg Businessweek, siendo los primeros en ser mencionados los integrantes de la Reserva Federal de Estados Unidos, de igual forma podemos encontrar a quienes forman parte del movimiento #Metoo, mismo que surgió para denunciar los acosos sexuales sufrido por las mujeres en sus centros de trabajo.

Entre las personalidades más influyentes también se menciona a la cantante Taylor Swift, quien durante este 2018 probó un nuevo método de distribución de los boletos para sus conciertos, en un intento por evitar que los revendedores siguieran lucrando con ellos. Otra de las mujeres mencionadas es Chrystia Freeland, ministra de relaciones exteriores de Canadá, quien fue parte crucial en las re negociaciones del tratado del Libre Comercio de América del Norte.

En la justificación para señalar a López Obrador como uno de las personalidades del 2018 se menciona su triunfo con más del 50 por ciento de la votación en la pasada jornada electoral, con una campaña enfocada en combatir la corrupción y la “mafia del poder”. Bloomberg se pregunta si la marca de su gobierno, denominado de izquierda, será ajustar la política de modernización de México del último cuarto de siglo (liberalización económica, disciplina fiscal y comercio e inversión extranjera) o tomar un camino a favor de un mayor control por parte del Estado lo que implicaría la nacionalización de diferentes industrias asi como el aumento de los subsidios.

The Bloomberg 50: From finance and politics to tech and entertainment, these are the people who shaped 2018 in unexpected ways https://t.co/Muj8POwUnN pic.twitter.com/8bZMO7bn3s

— Businessweek (@BW) 6 de diciembre de 2018