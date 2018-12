El equipo de Obrador prometió que continuará con la Reforma Energética, pero las acciones ya en funciones dejan mucho que pensar sobre el futuro de la apertura de Pemex.

El gobierno de López Obrador no lleva en función ni dos semanas y desde el periodo de transición ha causado un ambiente de controversia, revuelo, incertidumbre, pero acompañado por otro lado de esperanza y cambio que denota un viraje marcado en el timón del país.

Después de que las elecciones del 1 de julio dieron la victoria a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una de las grandes interrogantes que bombardearon a su equipo de transición fue la cancelación o continuidad de la Reforma Energética, que abrió el sector petrolero a la inversión privada, nacional y extranjera.

El equipo de AMLO, dirigido por Alfonso Romo, reconoció que la reforma no podría echarse atrás y aceptó que “se pasó del rechazo a decir que no la vamos a echar para atrás y que vamos a revisar los contratos”, pero advirtió que no estaba seguro si el nuevo gobierno lanzaría nuevas licitaciones petroleras. “Si todo sale bien, ojalá tengamos mucho más.”

En el más reciente capítulo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos confirmó la cancelación de dos subastas petroleras que se hicieron válidas y las licitaciones de contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos programadas para Febrero fueron postergadas hasta octubre de 2019.

La solicitud vino de la Secretaría de Energía, encabezada por Rocío Nahle, que incluye la suspensión de 37 bloques en tierra ubicados en las zonas de Burgos, Tampico-Misantla-Veracruz y Cuencas del Sureste, y nueve bloques de convencionales y no convencionales en Tamaulipas.

“El balón está de su lado”; AMLO a inversionistas de Pemex

En recientes declaraciones, al ser cuestionado sobre el plan energético para su gobierno, López Obrador indicó que a los inversionistas se les dará un periodo de tres años para ofrecer resultados relacionados a la exploración y explotación de recursos petroleros en México, con lo que aclaró que los títulos de concesión para extracción petrolera no se cancelarán, pero sí se esperarán resultados.

“Se habló de que iba a llegar inversión extranjera y solo ha llegado el 2% de la incipiente Pemex ha invertido muy poco en dos años, pero solo el 2% de lo que ha invertido Pemex es que ha llegado de inversión extranjera,” destacó el presidente. “Debe quedar claro que no se van a cancelar los contratos para que no hay desconfianza, lo que queremos es que demuestren lo que recibieron estos contratos que van a invertir y que van a recibir petróleo”, añadió.

Te recomendamos leer: Los planes de AMLO en Pemex ponen la lupa sobre empresas con concesión

La propuesta de Obrador apunta a la inversión en la explotación de recursos internos y el la creación de infraestructura para la refinación de los mismos, con lo que pretende reducir la dependencia de importación de combustibles y nivelar el costo de las gasolinas que se dispararon en el primer año de ejercicio de la reforma energética.

Con todo esto, aún queda la incertidumbre del rumbo que tomará la apertura de Pemex a la inversión privada y la medición de resultados de la propuesta del gobierno federal en materia energética para saber si se está viviendo un retroceso, una pausa en los procesos delineados o un cambio radical de rumbo.