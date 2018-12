Wall Street se ubica en su nivel más bajo de los últimos 14 meses ¿pánico o simple precaución?

Nueva York, Estados Unidos .- Una perdida de 2.08 por ciento colocó al S&P 500, este 17 de diciembre, en 2,545 enteros un nivel que no se veía desde finales del 2016, por su parte el índice industrial Dow Jones cayó 2.11 por ciento a 23,592 unidades y el índice Nasdaq cedió 2.27 por ciento, de acuerdo con diversos analistas estos niveles podrían provocar el primer año con rendimiento negativo para Wall Street desde el 2009.

Entre los factores que se señalan como los causantes de este retroceso se encuentra la decisión que tomará esta semana la Reserva Federal Estadounidense acerca del aumento de las tasa de interés ya que los pronósticos señalan que se espera un aumento de las mismas, movimiento que buscará contener el calentamiento de la economía por los recortes de impuestos implementados por la administración Trump, señaló Expansión.

Este potencial incremento, que se especula sería del 0,25 por ciento, podría afectar de manera negativa al consumo interno estadounidense, por lo que el presidente Donald Trump condeno de antemano esa medida porque alega que el dólar muestra un comportamiento muy fuerte. “Es increíble que con un dólar muy fuerte y virtualmente sin inflación, el mundo explotando a nuestro alrededor, París incendiándose y China en baja, la Fed considere un nuevo aumento de las tasas de interés”, publicó el presidente en Twitter.

It is incredible that with a very strong dollar and virtually no inflation, the outside world blowing up around us, Paris is burning and China way down, the Fed is even considering yet another interest rate hike. Take the Victory!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de diciembre de 2018