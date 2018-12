¿Cómo vas con tu jefe tóxico? Ese que daña tu autoestima y salud

Tener un empleo no siempre puede ser una buena experiencia pues en muchas ocasiones la persona que tienes como jefe puede desmotivarte y perjudicar seriamente tu salud.

Ciudad de México .- Un buen líder es aquella persona que se preocupa tanto de la empresa como de sus colaboradores, pero un simple jefe puede provocar que la frustración, el estrés y la baja productividad reinen en un ambiente laboral.

De acuerdo con el Estudio de Búsqueda de Empleo en Internet, los mexicanos prefieren las prestaciones y el salario emocional ante el sueldo, lo cual es evidente que las personas prefieren estar en un ambiente laboral que además les proporcione un bienestar, pero entonces, ¿por qué se quedan en un lugar tóxico?

Con base en datos obtenidos por la plataforma de búsqueda de empleo, OCCMundial, siete de cada 10 mexicanos ha sido víctima de acoso o bullying por parte de sus superiores. Los tipos de mobbing o formas en que se sienten intimidados son : gritos intimidantes, sobrecarga de trabajo, humillación, exageración de fallas y errores o difamación.

Pero puede que aún no te hayas dado cuenta de que tienes un jefe tóxico, por lo que a continuación, se enumeran algunas características que evidencian que tu superior puede ser más dañino que fumar o beber alcohol.

Estrés

Una pequeña dosis de estrés en el trabajo puede ser saludable, pero si tu jefe te presiona con deadlines de un día a otro, sobrecarga de actividades, reportes de última hora o regaños constantes, el estrés puede terminar por dañar tu salud.

Ansiedad

El trastorno de ansiedad es consecuencia de una situación traumática, aterradora o es una simple respuesta del cuerpo a estímulos externos que se perciben como amenazantes o peligrosos. Un buen líder debe provocarte inspiración, motivación y hasta felicidad de trabajar con él, no ataques de pánico.

Depresión

Si sientes poco interés hacia tu trabajo, decaimiento anímico, tristeza al ir a trabajar o debilidad constante, puede ser depresión. Deberás preguntarte, ¿es causado por mi jefe?, si mi jefe no estuviera, ¿seguiría sintiendo estos síntomas?

Trastornos del sueño

El insomnio puede traer consecuencias graves para tu salud: deterioro de la capacidad cerebral, estreñimiento, úlceras estomacales, aumento de peso, pérdida de memoria, etc. Si en las noches no puedes dormir pensando en tu jefe, es una clara consecuencia de que no te hace nada bien.

Te lleva a los vicios

Debido al estrés, ansiedad y la depresión, eres propenso a adoptar ciertos hábitos que no son saludables para tu cuerpo: comer en exceso, fumar (o hacerlo cada vez más), tomar alcohol, etc.

Baja tu autoestima

Los constantes regaños sin sentido, las críticas, la desmotivación y la frecuente descalificación de un mal jefe puede dañar seriamente tu autoestima. Dejar de confiar en sí mismo es uno de los síntomas más comunes de las personas que son atacadas por sus jefes.