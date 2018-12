En México, el sector tecnológico cuenta con ocho de los 10 empleos mejor pagados, y el de Ingeniero en Software es el de mayor ingreso, con un salario promedio de 35 mil 926 pesos, destacó Love Mondays.

Ciudad de México .- En un comunicado, la plataforma de ayuda a empresas y colaboradores apuntó que en la lista de profesiones mejor pagadas en el sector están, además, Ingeniero de Producto, con 24 mil 571 pesos mensuales, seguido de Desarrollador, con un sueldo de 24 mil.

En el ranking de los empleos mejores pagados de Love Mondays también se ubica Especialista en Información de las Tecnología, con 21 mil 113 pesos al mes, y el de Desarrollador de Software, con 20 mil 101 pesos.

La firma explicó que el ranking es resultado de una evaluación que contempló alrededor de 99 mil 600 sueldos publicados en la plataforma, con un registro de 15 o más salarios durante los últimos 12 meses.

En el listado también se ubica el de Programador en CNC, con 15 mil 923 pesos mensuales, así como el de Programador, que gana 15 mil 743 pesos, seguido de Analista programador, con 15 mil 547 pesos al mes, y Desarrollador Web, entre otros.

“Quienes estén interesados en el sector de tecnología encontrarán esta información de bastante utilidad para elegir su carrera o en qué especializarse”, concluyó Dave Curran, cofundador y COO de Love Mondays.

A continuación, te dejamos algunos consejos para que te sea más fácil encontrar empleo y asegures tu futuro.

Investiga y conoce el mercado

De acuerdo con el Blog GO de EF Investiga también sobre la industria donde te quieres colocar: apréndete cuáles son las empresas más relevantes dentro de ella, y averigua cosas sobre su cultura empresarial, historia, etc. Esta información te mantendrá concentrado/a en tu objetivo, y te ayudará mucho cuando llegues a la fase de entrevistas personales.

Busca, busca, busca y busca más

Utiliza motores de búsqueda de empleo mayoritarios como infojobs o monster, pero usa también otros más minoritarios y/o locales. Buscar en los periódicos o directamente en las webs de las empresas puede sonar desfasado, pero siguen siendo herramientas que funcionan muy bien. Y recuerda: muchas ofertas no se publican, de hecho solo alrededor del 20% de ellas llegan a publicarse.

Construye una red de contacto y utiliza

¡Por esto precisamente es por lo que tu red de contactos es esencial! Teniendo en cuenta que muchas ofertas de trabajo no llegan a ver la luz ni en monster ni en páginas equivalentes, no es tanto lo que sepas, sino a quién conozcas. Habla con tus amigos, familia, vecinos, etc. y consúltales si saben de manera directa o indirecta acerca de ofertas de empleo dentro de la industria donde te quieres colocar. Los responsables de contratación de las empresas preferirán más optar por alguien que viene con una recomendación personal que por alguien que viene sin ella. Eso es un hecho.

Construye tu perfil digital

No tiene ningún sentido enseñar a tu futuro empleador tus fotos de Facebook de la fiesta a la que fuiste el fin de semana pasado. No creo que esto le vaya a impresionar mucho. Asegúrate de configurar como privados todos los perfiles sociales que consideres que efectivamente son privados. Lo mismo atañe a Twitter y a Instagram, a no ser que utilices estas redes para networking o para compartir información de carácter profesional, en cuyo caso puede que incluso te interese resaltar tu presencia en estas redes.

Consejo extra: Si quieres trabajar en la industria digital (Periodismo, Marketing, Relaciones Públicas, o cosas del estilo), plantéate un perfil online que te diferencie del resto: compra un dominio en Internet con tu nombre (por decirlo de otra manera, cómprate un hogar dentro de internet).