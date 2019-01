Atareados por cumplir con las ilusiones de los menores y con la responsabilidad de hacerles llegar lo que desean, los Reyes Magos buscan los regalos ideales para los niños en una fecha que es muy importante para mantener vivas las tradiciones.

Ciudad de México.- Los tiempos han cambiado y lo que ahora representa diversión y entretenimiento, puede distar mucho de aquello que los Reyes Magos regalaban hace uno años, cuando el mundo aún no estaba invadido por la tecnología y la era digital.

Este cambio puede representar alguna complicación para estos personajes, que se encuentran con dificultades para seleccionar los obsequios adecuados y que se ajusten a las necesidades de los menores, apostando siempre a que esto hará felices a los niños.

¿Pero qué es lo mejor para regalar? Esta es una pregunta que a veces no se hacen los Reyes Magos y solo cumplen con lo que está en las listas de deseos que les envían los pequeños, pero con regalos adecuados en realidad se puede ayudarlos a desarrollar ciertas habilidades que vayan de acuerdo a su edad

El regalo ideal

A pesar de que ahora los videojuegos son el paraíso para los niños, adolescentes y hasta los adultos, “es primordial poner especial atención en aquellos que fomentan la violencia”, como aquellos que tienen temática bélica, dice la plataforma especializada en salud, Doctoralia.

También se debe pensar en que los juguetes, ya sean tradicionales o digitales, deben tener como valor agregado el hecho de que “fomenten la igualdad y las habilidades”, así como evitar que fomenten “los estereotipos” sociales o que tengan algún rasgo de discriminación.

Por el contrario, los regalos adecuados son aquellos con los cuales “los niños pueden desarrollar habilidades sociales, físicas, emocionales, lingüísticas, para que jueguen y aprendan al mismo tiempo”, dice esta plataforma digital.

Además, los Reyes Magos no deben dejarse engañar por objetos muy costosos que en el fondo tiene poco tiempo de vida y que no serán útiles para la diversión de los pequeños, ya que “un juguete más caro no es mejor” y uno “sencillo puede apoyar a la educación y al desarrollo de habilidades sin ser costoso”, asegura Doctoralia.

Los adecuados para cada edad

Otro detalle a considerar, es que los regalos deben ser adecuados para cada edad, ya que a pesar de que aparentemente pueden servir para lo mismo, pueden tener un efecto diferente en cada niño de acuerdo a su etapa de desarrollo y sobre todo, de las necesidades físicas, emocionales y cognitivas por las que atraviesan.

Así, en la etapa denominada como “primera infancia” y que es entre los primeros dos años de vida, en donde apenas se está aprendiendo las habilidades físicas básicas, los mejores regalos serán aquellos que “estimulen el desarrollo cognitivo, emocional, así como las destrezas motrices de los niños”, explica Doctoralia.

Durante la siguiente etapa de desarrollo, de los tres a los seis años, ya entra en juego una mayor capacidad cognitiva y de raciocinio, por lo que los juegos de mesa por ejemplo, pueden ser muy atractivos para ellos, sin dejar de lado aquellos que fomenten sus habilidades deportivas, artísticas o intelectuales, según sea el perfil de cada individuo.

Finalmente, de los nueve años en adelante, “cuando el niño alcanza la etapa final de la niñez, se recomienda dar regalos relacionados con actividades que los hagan sentir mayores, como un buen libro o un videojuego”, recomienda Doctoralia en información que retoma Notimex.

De esta manera, los Reyes Magos podrán seguir cumpliendo con su entrañable labor de llevar regalos a los menores, cumplir con sus más tiernas ilusiones y al mismo tiempo, ayudarlos a que tengan un desarrollo integral y que al mismo tiempo, pasen momentos únicos de diversión.