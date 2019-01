¿Es posible predecir las debacles económicas?

Durante su reunión matutina con la prensa el pasado 2 de enero, me extrañó un poco que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador señalara que durante su primer mes de gobierno no percibe elementos que indiquen que el país se encuentra cerca de una crisis económica.

“Puedo asegurar que existen equilibrios macroeconómicos, es decir, no tenemos ninguna señal de que caigamos en crisis financiera; por el contrario, en el mes que llevamos y dos días, se ha fortalecido nuestra moneda, el peso no se ha depreciado; la bolsa se mantiene estable, a pesar de que las bolsas en otros países han tenido dificultad. Vamos avanzando”, comentó el mandatario.

Esto en cierta medida es verdad. Al hacer una revisión del desempeño bursátil al cierre del año en la Bolsa Mexicana de Valores, me encuentro con un avance de 0.96 por ciento en el último mes del año, índice que si bien es alentador, me es imposible no evocar a una de las máximas de los inversionistas: “ganancias pasadas no aseguran rendimientos futuros”.

Si bien es positivo compartir el optimismo del gobierno para el año que inicia, es labor de quienes se han comprometido con una inversión analizar los posibles escenarios que se esperan para los siguientes doce meses. Al revisar el rendimiento del último trimestre del 2018, descubro que la plaza bursátil mexicana tuvo un retroceso de 15.89 por ciento.

Al analizar estas dos cifras fue inevitable que me preguntara el comportamiento que obtendrá el mercado accionario mexicano en los siguientes doce meses.

Como aún no se ha inventado una bola de cristal que nos permita conocer el comportamiento de los mercados, otro de los aprendizajes que se recomienda a los poseedores de acciones bursátiles es la revisar las proyecciones a futuro que por lo general son realizadas por organismos gubernamentales o de la industria privada. En México, los documentos más recurridos por las casas de bolsas son los distribuidos por el Banco de México y por las entidades financieras locales.

Puesto que es común tomar como base de nuestras decisiones de inversión los comentarios realizados por gobernantes o secretarios de estado, es de igual forma prudente escuchar otras voces que nos pueden estar alertando sobre la inminente llegada de una crisis.

Una propuesta para evitar ser tomado por sorpresa por una baja en el desempeño económico, es contar con información suficiente para evaluar ambas posturas: las catastróficas y las optimistas, y buscar las opciones que nos permitan superar a la inflación – meta inicial que todo inversionistas debe proponerse y la cual Banxico ubica en el rango de 3.5 por ciento – para de esa forma tener un panorama más amplio, económicamente hablando, al que tendríamos si únicamente escucháramos la perspectivas y planes del gobierno.

