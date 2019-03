Esto es lo que debes saber antes de comprar un auto seminuevo

No todos los días se sale de compras por un auto, casi siempre implica utilizar los recursos que se estuvieron ahorrando durante determinado tiempo y a veces ese ahorro es parte del enganche.

Ciudad de México .- Por esa razón debemos tener en cuenta que se trata de una compra que podría impactar nuestras finanzas tal vez por varios años, de ahí que lo más conveniente es revisar a detalle los pasos que se deben seguir tratar de tener más de una opción de compra.

Para adquirir un auto usado, una de las alternativas que nunca se debe descartar es acudir a un lote de autos que venden usados y seminuevos. VendeTuAuto.com, plataforma de venta de automóviles, comparte importantes consideraciones al momento de utilizar esta opción para adquirir un automóvil.

Ventajas y desventajas al momento de comprar un auto nuevo

Por orden, acudir a un lote de autos tiene ciertas ventajas, entre ellas que el gasto será menor al de comprar un auto nuevo, además de la relativa seguridad que ofrecen frente a comprar un auto usado a un particular.

“No debemos ignorar que también se tienen riesgos y desventajas de los cuales deberás estar pendiente”,

Primer paso. Se debe tener la certeza de que se trata de un lote certificado por alguna asociación, y ésta lo valide como un negocio serio y fiable. Este paso tan básico evita diversos inconvenientes y molestias durante el proceso para adquirir un auto y no poner riesgo la inversión que estamos por realizar.

Paso dos. Tener total claridad en que el precio real del auto que se pretende comprar será determinado por elementos como kilometraje, detalles de uso y estado mecánico, entre otros. Con esta información evitamos caer en trucos que utilizan vendedores con poca o ninguna ética, y sobre todo evitará desembolsar de más por el vehículo.

El estado mecánico es uno de los aspectos que más debes cuidar al momento de comprar un auto usado, sea cual sea la vía. Es recomendable escribir un cuestionario con preguntas relevantes y asegurarte que el vendedor responda claramente cada una de ellas. Además, si tienes el beneficio de tener algún familiar o amigo que se dedique a la mecánica, será útil llevarlo para que te dé su opinión antes de efectuar la compra.

Mantén tus cartas cerca del pecho. Nunca reveles tu presupuesto exacto al vendedor, pues podrías darle una entrada y permitir que él ajuste el precio a tu presupuesto. Así podrías terminar pagando de más. También ten siempre presente la meta final: el coche que tú quieres con las características que buscas. No permitas que el vendedor te distraiga con historias o anécdotas que te seduzcan a comprar otro auto o uno distinto al que buscas. Si te es posible, también consulta el historial del auto, revisa que las placas no tengan adeudos o multas y asegúrate que no haya pasado por algún siniestro.

Tómate tu tiempo revisando el auto. La presión no está de tu lado. Es recomendable practicar varios escenarios mentalmente en casa, de esta manera podrás negociar más cómodamente y habrá menos escenarios que te tomen por sorpresa. Prepárate también para decir que no y retirarte. Recuerda, la presión no es tuya, así que el vendedor deberá rectificar su camino si empuja de más.

Mantén los ojos abiertos a señales de peligro. Desafortunadamente, el fraude es uno de los delitos más comunes al momento de comprar un auto usado. Actualmente no resulta difícil alterar la computadora interna del auto para modificar algunos detalles, siendo el kilometraje el más común. Asegúrate que el VIN (número de identificación del vehículo) sea el mismo por todos lados. Si el auto ha sido pintado de otro color también podría ser señal de alarma.

“Si el auto está sospechosamente barato, probablemente haya algo mal. Recuerda, los lotes no son personas que quizás valuaron mal su auto y ofrecen una oportunidad única; son negocios que diariamente trabajan con esos precios. Vale la pena jugar a la defensiva y desconfiar”, aconsejó la plataforma.