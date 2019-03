California, Estados Unidos .- El director general de Twitter, Jack Dorsey, a externado en diversas ocasiones su apoyo al Bitcoin y esta semana de nueva cuento lo hizo pero ahora también ofreció contratar a 4 ingenieros en criptografía para que se dediquen a crear mejoras para la plataforma blockchain que se usa en la compra y venta de esta divisa digital, ademas de que prometió pagar su salario con esta misma criptomoneda.

A través de su cuenta oficial de la red de microblogging, Dorsey compartió varios mensajes en donde detalla su oferta. Las personas escogidas laborarían para Square Cryptom, empresa del directivo de Twitter enfocada en pagos digitales, pero su trabajo no consistiría en buscar formas de ayudar a esta startup si no que estarían enfocados en desarrollar mejoras para el Bitcoin Core, protocolo de código abierto y cuya evolución se basa en la contribución voluntaria de expertos y programadores.

Are you currently contributing to bitcoin-core or other crypto ecosystem projects for free in your off-time? We’d like to pay you to do it full-time. If interested, DM @SqCrypto, and follow for updates on our progress. Thank you!

— jack (@jack) 20 de marzo de 2019