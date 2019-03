La desmotivación laboral es la primera causa para dejar un empleo

La insatisfacción laboral, el mal ambiente en el trabajo y la falta de oportunidades de crecimiento, son las principales razones por las que renuncian los mexicanos.

Ciudad de México .- La plataforma que ayuda a profesionales a tomar decisiones y empresas a reclutar y mantener talentos, Love Mondays, señaló que la rotación de personal dentro de una empresa es un factor que consume recursos económicos y humanos, y afecta la productividad.

Sin embargo, indicó, las condiciones a veces no permiten que los trabajadores se sientan felices en su trabajo, lo que provoca su renuncia en algún momento.

El cofundador y COO de Love Mondays, afirmó: “la satisfacción laboral indica de forma general que tan próspera es una empresa en términos de capital humano, por lo que fomentar un ambiente agradable es importante para asegurar un desarrollo e interacción positivos”.

Refirió que de acuerdo con una encuesta, elaborada entre el 11 de febrero y el 8 de marzo, se encontró que la razón más importante para renunciar es la insatisfacción salarial, con 24.3 por ciento, seguido de la falta de oportunidades de crecimiento con 22.8 por ciento y un mal ambiente laboral, con 13.1 por ciento.

Entre otros factores están: el exceso de trabajo y baja calidad de vida; no sentirse valorados por su empresa; una mala dirección o gestión; el trabajo no tenía mucho que ver con su propósito de vida; y no sentirse entusiasmado por ningún desafío, resaltó la firma en un comunicado.

Mantén tus metas laborales con estos tips

Si el problema es mantener la motivación para trabajar, ya sea por motivos económicos o de oportunidades, debes tratar de pensar de manera positiva, ya sea dentro o fuera del trabajo siempre debemos tener la mejor una buena actitud para que encontremos la solución al problema.

Por ello y para mantener tu mente siempre abierta a nuevas oportunidades, Universia aconseja lo siguiente:

1) Recuerda cuáles son tus metas

El mundo se mueve por objetivos que nos marcamos a medio y largo plazo, y que nos ayudan a trabajar duro hasta alcanzarlas. Es bueno mantener presente cuáles son las metas que queremos conseguir porque, si las perdemos de vista, la motivación puede menguar.

2) Deja de quejarte

Puede parecer una obviedad pero los expertos coinciden en que este es una de las claves para ser feliz. La mejor manera de ganarle la batalla a la frustración es dejar de pensar constantemente en lo que te gustaría tener y no tienes. Cierto grado de ambición es bueno pero con control, para no caer en la insatisfacción.

3) Valórate y premia la consecución de objetivos

Ya está bien de echarte cosas en cara. La responsabilidad obliga a asumir posibles errores cuando los hay pero debemos ser justos. Si haces las cosas correctamente también debes reconocértelo y recompensar tu trabajo. Darse un capricho que refuerce los éxitos conseguidos resulta fundamental.

4) Crea tu espacio en el trabajo

Pasamos muchas horas en la oficina y por eso es importante sentirnos cómodos. Convierte tu rincón de trabajo en un lugar agradable, que invite a la concentración. Puedes incluir algún detalle más personal como fotografías o frases motivacionales que recuerden dónde quieres llegar en tu carrera. De esta forma, te costará menos abordar las tareas diarias.

5) Cuida la relación con los compañeros

Gozar de un buen ambiente en el trabajo es uno de los factores que más inciden sobre el bienestar de los empleados. Procura dedicar algo de tiempo a conocer a la gente con la que trabajas, aprender sus nombres y saber algo más de ellos. No solo puedes encontrar personas con valores y formas de ver la vida similares a los tuyos sino también, mejorarás en entorno laboral y la dinámica de equipo.

6) ¿Cambios? Bienvenidos

Recuerda siempre esto: los cambios nos ayudan a aprender y a seguir avanzando. Es posible que durante tu trayectoria profesional tengas que lidiar con situaciones que no esperabas; lo mejor ante eso es mostrarse abierto y receptivo ante todo lo bueno que puede traer lo nuevo. Es un error asustarse ante los cambio y dejarnos vencer por la incertidumbre que provocan.

7) Convierte el optimismo en tu bandera

La buena disposición se contagia así que, rodéate de personas positivas, vitales y entusiastas. Te garantizamos que mejorará tu estado de ánimo y la manera de enfrentarte a la jornada laboral.