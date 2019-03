Los bancos aceptan el reto de reducir comisiones y bancarizar al país

En medio de la polémica que se ha desatado en torno a los bancos y las comisiones, este sector ha asumido un rol más conciliador y anunció que acepta el reto de reducir estos cobros y de bancarizar al país, en algo que también es uno de los objetivos del gobierno federal.

Ciudad de México.- La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció medidas importantes de frente a los retos que tiene en corto plazo, ya que si bien gran parte de los ingresos de las instituciones financieras se generan por el cobro de comisiones, también están dispuestos a analizar opciones para reducir estos cobros.

En ese sentido, Luis Niño de Rivera, el nuevo presidente de la ABM señaló que el sector tiene que mejorar en ciertos sentidos y crear condiciones que se ajusten a las nuevas necesidades del país, para tener un alcance mayor en regiones donde los servicios financieros son casi inexistentes.

Eliminan comisiones

Como respuesta a la iniciativa presentada por Ricardo Monreal, con respecto a la reducción de las comisiones a partir de nuevas regulaciones y marcos jurídicos y no por la competencia del mercado, la ABM ya mandó un mensaje claro al respecto.

Niño Rivera hizo uno de los anuncios más importantes en torno a la polémica de las comisiones y que puede ser el inicio de un nuevo ajuste del mercado, ya que dijo que las cuentas digitales son las primeras en eliminar los cobros por manejos o transacciones.

“Dentro de este contexto resaltamos la importancia de este compromiso que queda de manifiesto con la reducción de las comisiones de las cuentas digitales a cero. Repito, cero comisiones para las cuentas digitales”, señaló en declaraciones que retoma El Financiero.

Aunque esto no resuelva todo el temas de las comisiones, es un paso importante que se ajusta a las peticiones hechas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, de que los bancos pueden hacer un esfuerzo para llegar a acuerdos benéficos para los usuarios.

Bancarizar a toda la sociedad

Con respecto a la inclusión financiera, los banqueros también aceptan que no han cumplido con el objetivo de aumentar el número de usuarios de algún servicio financiero, ya que según sus propias hay 41.7 millones de personas que no tienen una cuenta bancaria y de 54.5 millones que no tienen acceso a un crédito.

El presidente de la ABM aseguró que su nuevo reto es lograr “la prosperidad incluyente” del país y que la mayoría de los ciudadanos estén bancarizados, para lo cual también necesitan implementar estrategias que les permitan llegar a lugares donde actualmente no hay ningún servicio bancario.

En ese sentido, Luis Niño de Rivera ratificó el compromiso que tiene con el presidente de llevar servicios financieros a todos los municipios del país, un reto mayor ya que en al menos 500 de ellos, no hay ningún banco funcionando en esas localidades.

AMLO propone que haya más bancos

Y para lograr estos objetivos de reducir el cobro de comisiones y alcanzar una mayor inclusión financiera, AMLO propuso en su momento que se otorguen más concesiones para nuevos bancos y aumentar la competitividad en el mercado.

“Vamos a ir porque haya piso parejo para todos los bancos, que no haya bancos favoritos que no se fomente el monopolio”, dijo en su participación en la 82 Convención Bancaria, celebrada en Acapulco.

Tal como lo exigieron los propios bancos, que sea la oferta y la demanda la que marque las condiciones del mercado, en ese sentido López Obrado apuesta a que una mayor cantidad de opciones para los usuarios puede mejorar la inclusión financiera.

“Si hay muchos bancos, hay competencia, y los banqueros van a tener que ofrecer mejores condiciones a los clientes y esto permitirá disminuir el cobro de las comisiones”, aseguró el mandatario.

Por lo que confía en que dado el caso de ser necesario, se pueden otorgar concesiones a más bancos”, incluso a “bancos regionales, para que haya un mejor servicio y al mismo tiempo se reduzcan los costos por comisiones”, agregó López Obrador.

De esta manera los bancos aceptan el reto de reducir comisiones y bancarizar al país, mientras que el gobierno federal también ha cumplido con su compromiso de no intervenir en el mercado de ninguna manea y dejar que sea la competencia la que los regule, en una combinación que parece comienza a tener efectos positivos.