Preponderancia de América Móvil podría romperse en 6 años

The CIU y el IDET presentaron los resultados de la Regulación Asimétrica de Preponderancia en Telecomunicaciones al 5° Aniversario de su Declaratoria.

Las acciones realizadas por Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para disminuir la participación en el sector de las telecomunicaciones de América Móvil, que fue denominado Agente Económico Preponderante (AEP-T) en marzo del 2014, no han conseguido su objetivo y por el contrario permitieron que la empresa busque ampliar su dominancia, solicitando autorización para expandir sus servicios al segmento de transmisión de contenidos audiovisuales señalaron en conferencia de prensa he Competitive Intelligence Unit (The CIU) y el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).

Gerardo Salas, presidente del IDET, explicó que el gran problema de las medidas regulatorias impuestas por el IFT es «la falta de aplicación efectiva» de las mismas ya que si bien el preponderante cumple de manera documental con las regulaciones en los hechos hay cerca de 200 denuncias en su contra por negativas a cumplirlas pero en cinco años no se le ha impuesto una sola sanción.

«Esto es a todas luces anómalo», comentó el especialista quien aseguró que los escasos resultados alcanzados, después de un lustro de la denominación de preponderancia, han estado acompañados de resoluciones en contra de las medidas para disminuir el dominio de la empresa, ejemplo de esto es la reversión o rebalanceo de la denominada tarifa cero de interconexión.

Además de acciones como dilaciones del AEP-T para hacer efectivo el acceso de sus competidores a su infraestructura, como estaba mandatado por dicho acuerdo, y el uso de prácticas comerciales como la oferta de tarifas no replicables para sus competidores.

«Con este conjunto de acciones, dicho AEP impone condiciones que dañan la competencia y vulneran así el bienestar de los mexicanos al tener ofertas menos competitivas en servicios de voz, datos y entretenimiento audiovisual», explicó Salas,.

Ernesto Piedras, director general de The CIU, comentó que en una primera fase (Parcial Efectividad sobre la Desconcentración del Mercado), la regulación asimétrica rindió frutos, según lo muestra el Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) en términos de ingresos que mide la concentración de mercado en el sector de las telecomunicaciones.

El IHH pasó de 4,320 puntos en marzo de 2014, cuando fueron aprobadas las medidas regulatorias, hasta 3,652 en marzo de 2017, mes en el que concluyó la primera revisión bienal, modificación y adición de medidas asimétricas, explicó el investigador.

A partir de ese momento el índice repuntó y comenzó a registrar incrementos al punto que, para finales de 2018, último momento para el que hay información disponible el IHH del sector llegó a 4,142 puntos, dando como resultado dos fases: Agotamiento para la Nivelación Competitiva e Ineficacia de la Regulación Asimétrica y Reconcentración del Mercado.

«Esto coincide con la eliminación del régimen asimétrico de tarifa de interconexión, como había sido definida en el inicio de este periodo compensatorio; con la resistencia del AEP-T para cumplir efectivamente con las medidas impuestas por el IFT; y con la falta de una supervisión efectiva por parte del IFT del cumplimiento de las medidas y las correspondientes sanciones que se habrían derivado de ese adecuado trabajo de supervisión», reveló el también colaborador de El Semanario.

Los resultados mostrados durante la ponencia Regulación Asimétrica de Preponderancia en Telecomunicaciones al 5°Aniversario de su Declaratoria demuestran que las acciones para conseguir un mercado parejo para las empresas tuvieron un buen resultado inicialmente pero un lustro después la preponderancia del AEP-T comienza a recuperarse por lo que si no se consigue romper el dominio de mercado de América Móvil en los próximos seis años las proyecciones de los modelos de análisis indican que en 15 años 4 de cada 5 usuarios de telecomunicaciones serán clientes de este monopolio.