¿Se dejan sin efectos las Condonaciones Fiscales?

El pasado 20 de mayo se publicó el decreto que deja sin efectos los decretos y disposiciones de carácter general emitidos por el Presidente que permiten condonar deudas fiscales, con excepción de: i) los que otorgan facilidades a las personas dedicadas a las artes plásticas o por la venta de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares y ii) beneficios fiscales en materia de vivienda. Asimismo, mediante dicho decreto el Presidente se compromete a no otorgar condonaciones a grandes contribuyentes y deudores fiscales.

Ahora bien, dentro del razonamiento del decreto, se establece que el motivo de esta eliminación o derogación deriva de la condonación otorgada por los presidentes pasados. Sin embargo, las condonaciones que fueron otorgadas en los sexenios pasados fueron otorgadas mediante ley y no por el Presidente (al menos directamente). Asimismo, la mayor parte de esas condonaciones fueron otorgadas por un tiempo determinado, por lo tanto, llevan varios años sin efectos.

En este sentido, parecería que este decreto, más que una eliminación o derogación de las condonaciones otorgadas por los Presidentes pasados, es un compromiso de no promover la condonación de deudas de impuestos. Cabe mencionar que las condonaciones que ya fueron otorgadas no se podrán revertir. Asimismo, las condonaciones que el SAT otorga de manera discrecional siguen vigentes. No obstante, parecería que será difícil obtener una condonación del SAT derivado de las políticas públicas de este sexenio.

