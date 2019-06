Ciudad de México .– En vísperas de conocer si el gobierno de Estados Unidos impondrá un gravamen del 5 por ciento a todos los productos provenientes de México la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con un avance del 33 por ciento mientras que el peso concluyó la semana con pocos cambios con respecto a la semana previa, al cotizar alrededor de 19.61 pesos por dólar.

El S&P/BMV IPC se ubicó 43 mil 291.33 unidades, con un aumento de 143.50 puntos respecto al nivel previo durante la segunda semana de junio la BMV acumuló una ganancia de 1.27 por ciento, con lo que en el acumulado del año mantiene un rendimiento positivo de 3.97 por ciento.

Por su parte el índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) se ubicó, este 7 de junio, en 883.97 puntos, con una ganancia de 0.31 por ciento. Durante la semana la paridad cambiaria se ubicó entre los 19.55 y 19.80 pesos por dólar, sin una tendencia definida, a la espera de información acerca de las negociaciones, encabezadas por el canciller mexicano Marcelo Ebrard con sus homólogos estadounidenses para intentar impedir que se concrete la imposición del arancel del 5.0 por ciento.

Wall Street obtuvo ganancias del 1.02 por ciento en el Dow Jones llegando a las 25 mil 983 unidades, el S&P 500 avanzó 1.05 por ciento y se ubicó en los 2 mil 873 puntos mientras que el tecnológico Nasdaq subió 1.66 por ciento hasta las 7 mil 742 unidades. En el mes de junio estos indicadores una apreciación de 4.71 por ciento, 4.41 por ciento y 3.88 por ciento, respectivamente, estos resultados fueron celebrados por Donald Trump en un mensaje colocado en su cuenta oficial de Twitter.

Dow Jones has best week of the year!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de junio de 2019