En 2020 iniciaría funciones empresa para llevar Internet a todo el país

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que a partir del próximo año entrará en operaciones la nueva empresa de telecomunicaciones mediante la cual se busca que 80 por ciento del territorio nacional que aún no tiene Internet, cuente con este servicio de conectividad.

El anuncio se dio luego de ser interrogado sobre el diálogo que la víspera sostuvo con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, a quien invitó a unirse a un proyecto para llevar Internet a zonas marginadas, misma que el Ejecutivo federal calificó como “muy buena. En muy buenos términos”.

Refirió que Zuckerberg está dispuesto a ayudar y que enviará a un especialista a México, «quedamos de entrevistarnos cuando las agendas lo permitan, pero se avanzó mucho. Están dispuestos a hacerlo siempre y cuando sea afín a sus planes, porque ellos hacen acuerdos con empresas de telecomunicación y nosotros vamos a crear una empresa de telecomunicación y lo que buscamos es asociarnos».

Aclaró que la nueva empresa del Estado “va hacer lo que hacen las empresas privadas de telecomunicaciones, que empiezan (a otorgar servicios) del centro a la periferia y nosotros vamos a empezar de la periferia al centro”.

Eso no significa cancelar ninguna concesión ni impedir que todas las empresas puedan participar, pero “si no intervenimos, se termina el sexenio y los pueblos no tendrán Internet”, dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

“Va empezar a operar, esperamos, que el año próximo. Ya se está constituyendo la empresa. Ya hablé con los integrantes del Consejo de Telecomunicaciones, del IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) para solicitar -una vez que se tenga la empresa constituida-, la concesión”, explicó.

López Obrador resaltó que una vez constituida la empresa y que se cuente con la concesión, se utilizará toda la infraestructura con que cuenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que llega a todos los pueblos, para iniciar los trabajos.

En la actualidad, dijo, hay 50 mil kilómetros de fibra óptica de la CFE y se trabaja en un proyecto para avanzar con la comunicación de fibra óptica en lugares estratégicos. Además, se buscará contar con antenas para cubrir más áreas y dar comunicación a los pueblos más pequeños. “Ese es el plan”, acotó.

Al resaltar la labor que realizan los trabajadores de la CFE para el mantenimiento de las líneas y de todo el servicio, el Ejecutivo federal indicó que el objetivo es que haya Internet en todas las clínicas rurales, en los hospitales, escuelas, plazas públicas, así como en el Banco del Bienestar.

A pregunta expresa, destacó que en este proyecto “no queda fuera nadie” y comentó que la nueva empresa “no es con fines de lucro”, es un servicio social, es como la educación, pública y gratuita, dado que se busca sacar los costos de operación.

“El ser una empresa sin fines de lucro no significa necesariamente perder, es obtener los costos de operación sin ganancias. Claro que la ganancia es muchísima si no se mide sólo en dinero”, observó.

El mandatario federal lamentó que lograr la conectividad en todo el país no fue un tema central para las pasadas administraciones, como aumentar el salario mínimo, dado que el de México, es menor que en naciones como Guatemala, Honduras y El Salvador. “¿Qué hicieron estos tecnócratas?”, cuestionó.

Por último, al abundar sobre la conversación con el CEO de Facebook, López Obrador refirió que, de acuerdo con la información que cuenta, esta empresa tiene 60 millones de usuarios, por lo que “entre más comunicación tengamos, mejor”.

A solicitud de una reportera, dijo que no tendría inconveniente de dar a conocer toda la conversación que sostuvo con Zuckerberg, pero que antes hará una consulta para conocer la opinión de su interlocutor. “Si nos permiten, les damos el audio completo”.

Fuente Notimex.