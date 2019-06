Contratos en gasoductos generan controversia en relación México -Canadá

La relación entre México y Canadá es una de las más estrechas que tiene nuestro país, misma que se reafirmo aun cuando se encontraba en renovación el T-MEC, pero que en esta ocasión ha afectado a empresas canadienses de la industria energética en México.

México .- Recientemente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pidió un arbitraje internacional pata demandar la nulidad de algunas cláusulas contenidas en contratos con empresas de origen canadiense, como TC Energy y IEnova.

De acuerdo con Pierre Alarie, embajador de Canadá en México, dichas acciones envían un mal mensaje al empresariado canadiense, pues genera incertidumbre en cuanto a inversiones se refiere, además de que se incumplen la palabras y promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No quiero especular en las decisiones que las empresas toman, pero éstas necesitan claridad. Lo que puedo decirte es que el contrato fue de 2 mil 500 millones de dólares, firmado en 2017, que generó miles de empleos en el país y la confusión puede poner en riesgo las inversiones”, dijo.

El diplomático además comentó en su cuenta de Twitter que dichas acciones no respetan los contratos establecidos, por lo que se siente preocupado al respecto.

Estoy profundamente preocupado por las acciones recientes de la @CFE_mx y por la señal que envían de que, a pesar de las declaraciones de @lopezobrador_, México no desea respetar los contratos de gasoductos. pic.twitter.com/PIZ302FhTY — Pierre Alarie (@AmbPierreAlarie) 26 de junio de 2019

Alarie mencionó que el monto que la CFE estaría pidiendo de vuelta de TC Energy son unos 899 millones de dólares, aunque no pudo asegurar si se trata de un monto parcial, que solamente incluya algunas cláusulas, o la cifra total de reparación.

Al respecto, López Obrador dio su respuesta a los hechos en su conferencia matutina, donde indicó que únicamente se busca un acuerdo que no afecte a la hacienda pública.

Reconoció que el embajador está en su derecho de defender a cualquier empresa de su país, pero estimó que lo expresado por el funcionario canadiense no afectará la ratificación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Señaló que México es un país libre y soberano en el manejo de sus recursos naturales, en particular del sector energético y en especial del petróleo, “entonces eso no está en el tratado, si alguien dice que no va a suscribirse el tratado por eso, la respuesta es eso no está acordado”.

“Lo que se está haciendo es legal y buscando que se llegue a un acuerdo porque consideramos que fue un abuso que se hayan hecho esos contratos que afectan la hacienda pública, queremos un acuerdo para que no se perjudique la hacienda, eso es lo que se está buscando”, expuso .

En tanto, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo en entrevista para El Financiero que las acciones de la CFE dan la percepción de que el actual gobierno no está respetando los contratos establecidos antes de que comenzó su gestión.

“A lo mejor no va a llegar a mayores y vamos a poder arreglar este diferendo entre dos actores, en este caso la Comisión Federal y la compañía IEnova (…) pero la percepción que crea en el medio es que no se están respetando los contratos”, dijo el empresario en entrevista.

“Se está poniendo en entredicho un contrato que se licitó internacionalmente, se entregó en una licitación pública internacional a una compañía”, dijo el presidente del CCE.

