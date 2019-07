Washington, Estados Unidos .- Ante la recuperación del valor del Bitcoin, que cotiza arriba de los 10 mil dólares, y el reciente anuncio de que Facebook planea lanzar su propia criptomoneda el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió, mediante su cuenta de Twitter, que no esta de acuerdo con el mercado existente alrededor de esta tecnología.

“No soy fan de bitcoin y otras criptomonedas, que no son dinero, y cuyo valor es altamente volátil y basado en el aire”, escribió el mandatario quien añadió que «Los cripto activos no regulados pueden facilitar el comportamiento ilegal, incluido el tráfico de drogas y otras actividades ilegales…»

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de julio de 2019