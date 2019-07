Lagarde presenta su renuncia formal al FMI

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, presentó este día su renuncia formal al frente del organismo, que se hará efectiva a partir del próximo 12 de septiembre, mientras David Lipton asume el cargo de director gerente interino.

El 2 de julio pasado el organismo financiero aceptó el retiro temporal de Lagarde, quien fue nominada a la presidencia del Banco Centra Europeo (BCE).

“Ahora que hay mayor claridad sobre el proceso de mi nominación como presidenta del BCE y el tiempo que ello llevará, he tomado esta decisión por el interés del Fondo, ya que acelerará el proceso para seleccionar a mi sucesor”, señaló Lagarde en un comunicado.

La semana pasada se formalizó la propuesta para que Lagarde encabece la dirección del Banco Centra Europeo, que asumiría el primero de noviembre próximo.

Los 19 países socios de euro le dieron su respaldo y ahora su nombramiento deberá ser discutido el Parlamento Europeo y el Consejo de Gobierno del BCE, cuya opinión no es vinculante.

