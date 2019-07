Mercado de criptomonedas enfrenta la ira de Donald Trump

La incursión de Facebook en el mundo de las divisas digitales con el proyecto Libra impulsó el precio de la mayoría de las criptomonedas que cotizan en el mercado cambiario pero también despertó la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien comenzó una campaña de desprestigio en contra de esta tecnología.

La red social creada por Mark Zuckerberg presentó, a finales del pasado mes de junio, la asociación Libra, misma que tendrá sus oficinas centrales en Suiza, a quien le encargará la creación el manejo de la criptomoneda Libra, a partir de este anuncio autoridades de todo el mundo han externado preocupación y dudas ante el sistema monetario propuesto por Facebook.

Debido a esto David Marcus, jefe de la división Calibra de Facebook, informó que pospondrá el lanzamiento de la moneda digital hasta que el gobierno estadounidense aclare todas las dudas con respecto a esta innovación y apruebe su uso. Pero esto no fue suficiente para Donald Trump quien mediante su cuenta de Twitter alertó de que esta iniciativa podria ser usado por criminales para cometer diversos delitos financieros.

«No soy fan del bitcoin y otras criptodivisas que no son dinero, cuyo valor es altamente volátil y se basa en nada. Los criptoactivos no regulados pueden facilitar comportamientos ilícitos, incluidos el comercio de drogas y otras actividades ilegales», escribió el mandatario quien añadió que «si Facebook y otras empresas quieren convertirse en un banco tienen que (…) estar sujetas a todas las regulaciones bancarias, al igual que las otras entidades. Nosotros tendremos solo una moneda real en EEUU y es más fuerte de lo que nunca ha sido: fiable y segura. Es la moneda más dominante en el mundo y siempre será así. Se llama dólar estadounidense».

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019