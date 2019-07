Expulsado ¿pero inmune? Los claroscuros del sindicato de Pemex y la salida de Romero Deschamps

Romero Deschamps se perfilaba para ser el máximo líder que por 31 años estaría al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), un cargo del que desde 1993 se ha beneficiado y que ejercería hasta 2024.

Pero los planes para Romero Deschamps se ensombrecieron y, con la reestructuración que el gobierno de López Obrador impulsó dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex), la inmunidad del líder sindical parece verse menguada y su reciente expulsión como líder sindical y denuncias penales en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo han obligado a ampararse y, de momento, lograr alejarse de una orden de aprensión.

Los empleados y sindicalizados de Pemex enviaron un mensaje directo a su exlíder. Con voto libre, directo y secreto, durante una Convención Extraordinaria, se decidió el cese de Deschamps de su cargo y se desconoció la decisión de la Convención de 2017 en la que se determinó su reelección, dejando a Sergio Carlos Morales Quintana, líder del Frente Nacional Petrolero, al frente del STPRM.

A pesar de que todo indicaría que” le ha llegado la hora” a Romero Deschamps, no es la primera que se le han acusado de posibles desvíos y malversaciones en el sindicato. Por décadas, sindicalizados y legisladores lo han denunciado

La lista que ensombrece la figura de Deschamps es larga, en 2000 se destapó el primer gran señalamiento en su contra que incrementó su riesgo de cárcel. Su relación con el llamado Pemexgate que implicó desvíos millonarios a favor de campañas presidenciales, sin dejar olvidar las denuncias extraoficiales que lo relacionan con acosos a trabajadores, venta de plazas y tráfico de influencias; sin embargo, ha sido hasta este año que los señalamientos se han intensificado.

En febrero de 2019 el Movimiento Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo presentó posibles pruebas ante la Suprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), cerca de 300 documentos que lo acusan de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito; principalmente.

La guerra contra el robo de combustibles liderada por la administración de López Obrador destapó una caja de Pandora en Pemex que implicó la posible relación del sindicato en el robo de hidrocarburos desde dentro de la petrolera.

Con esto, queda claro que no es la primera vez que Romero Deschamps se encuentra bajo la lupa de las autoridades por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; pero, su responsabilidad e implicación no han sido demostradas y las investigaciones en su contra no han prosperado.

Jueces federales han otorgado suspensiones a Deschamps para impedir que sea detenido y ha logrado tener acceso a información sobre investigaciones y averiguaciones previas en su contra.

En el más reciente capítulo, el juzgado décimo cuarto de distrito en el estado de México otorgó una suspensión definitiva a Carlos Romero Deschamps contra cualquier orden de aprehensión o citatorio que autoridades federales hayan librado en su contra.

A pesar de los intentos por el gobierno federal de combatir la corrupción, hasta el momento Romero Deschamps y su familia no han sino ni siquiera obligados a declarar. Las acciones de López Obrador se han enfocado a debilitar el poder del sindicato llevando a revisión sus contratos colectivos y negar cualquier entrega de recursos y dinero que fomente el lujo y privilegios para los dirigentes.

Carlos Romero Deschamps pudo haber sido expulsado y cesado como líder sindical de Pemex; sin embargo, al menos hasta el momento, pareciera como que el viento sopla un poco a su favor. Si bien su abogado, Juan Collado Mocelo fue detenido en un restaurante de la Ciudad de México el pasado 9 de julio cuando se encontraba en compañía del exlíder sindical, narraciones del momento rescatados por la revista Proceso, señalan que al reconocer que se trataba de una orden de aprensión en contra de Collado, Romero Deschamps decidió abandonar rápidamente el lugar.

Juan Collado es actualmente investigado por su probable participación en delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además de representar a Romero Deschamps, Collado fue el abogado encargado del divorcio entre el expresidente Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera.

Con información de Expansión, La Jornada, Notimex y Proceso