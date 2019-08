Legalización de la Marihuana en Canadá legaliza 20% del mercado negro

Los alentados procesos para otorgar permisos y licencias a tiendas de cannabis han retrasado la de venta legal de marihuana y a julio de 2019, sólo el 20 por ciento del mercado negro se ha legalizado.

“Todo el mercado está enloquecido por el cannabis”, explica Mark Rendell. El periodista del diario The Globe and the Mail. “No es normal que seamos pioneros en una industria. Pero debido a la legalización, es mucho más fácil para nosotros que los bancos y los accionistas financien el cannabis”, explica Rendell.

Para Rendell, el problema de la legalización de la marihuana en Canadá va de la mano de la falta de normatividad y los obstáculos para otorgar permisos de venta y, dado que desde 2011 el uso medicinal del cannabis es legal y el consumo recreativo fue aprobado en 2018, la demanda de productos es enorme y los suministros de mejor calidad se agotan con facilidad por la escasa oferta en el mercado.

A diferencia de los Países Bajos, los expendios canadienses de cannabis no permiten el consumo de los productos en el lugar y tiendas como Hello Cannabis – una tienda que ofrece productos como cigarrillos, plantas, pero también aceites y pastillas fabricados a base de Cannabidiol, componente no psicoactivo del cannabis – reciben hasta 700 visitantes diarios.

En ciudades como Ontario, las autoridades dejan pasar mucho tiempo para conceder las licencias a las tiendas de venta, así mismo con la concesión de licencias de producción, lo que ha limitado la legalización de la venta y sólo el 20 por ciento del consumo es vía legal.

En la bolsa, el mercado está valorado en más de mil millones de euros. Se espera que las ventas de cannabis en Canadá alcancen los cuatro mil millones de euros en 2024, según la empresa Arcview Group, citada por dw.com.