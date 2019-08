El SAT emite criterios para las personas que rentan inmuebles a través de aplicaciones

Este 21 de agosto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación dos criterios del SAT que establecen prácticas ilegales para las personas o compañías que rentan inmuebles a través de aplicaciones para efectos del ISR e IVA. Ambos criterios determinan que es ilegal no pagar impuestos cuando se realizan dichas operaciones a través de plataformas electrónicas, sin embargo, esto seguiría siendo ilegal, aun y cuando se renten los inmuebles por otro medio.

Por lo que hace al criterio respecto al ISR, se establece que las personas que rentan estos inmuebles deben de pagar impuestos como si realizaran una actividad empresarial, en vez de hacerlo bajo el régimen de arrendamiento. Esto adquiere relevancia, ya que, si pagas el ISR por realizar actividades empresariales, podrías deducir los gastos indispensables, en la medida en la que obtengas todas las facturas correspondientes y lleves contabilidad. Por otra parte, si pagas ISR bajo el régimen de arrendamiento puedes aplicar la deducción ciega del 35%, sin necesidad de pedir facturas ni llevar contabilidad.

Ahora bien, estos criterios vienen a reafirmar lo que ya se sabía, es ilegal la evasión fiscal. No obstante, genera ruido esta interpretación consistente en que estas actividades deben de ser consideradas como empresariales, ya que no necesariamente todas las que se realizan a través de las aplicaciones pueden ser clasificadas como servicios de hospedaje. Asimismo, resultará interesante saber la estrategia para auditar a estas personas, ya que no todas las plataformas electrónicas revelan la identidad de las personas que prestan estos servicios o rentan los inmuebles.

Este boletín fue elaborado conjuntamente por Guillermo Villaseñor Tadeo (gvillasenor@sanchezdevanny.com), José Rodolfo Pérez Argüello (jperez@sanchezdevanny.com) y Renata Sánchez Musi (rsanchez@sanchezdevanny.com).