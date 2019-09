Las reflexiones y recomendaciones de Mario Correa, reveladas en la conferencia: “Perspectivas políticas, económicas y sociales, después de casi un año de la nueva Administración” llegan en el momento oportuno para medir riesgos y tomar mejores decisiones.

“A veces se nos olvida que tenemos la capacidad de reaccionar al entorno” fue una de las frases utilizadas por Mario Correa, economista en jefe de Scotiabank, para invitar a los asistentes al desayuno conferencia: “Perspectivas políticas, económicas y sociales después de casi un año de la nueva Administración. ¿Qué nos depara?”, a reflexionar sobre la situación de la economía mexicana, el entorno en el que se desarrolla y adoptan políticas económicas y cómo enfrentar los escenarios adversos que podrían presentarse en el corto y mediano plazo.

Con la intención de proveer a sus amigos y socios de herramientas fehacientes que amplíen el panorama de la situación económica, política y social del país, el evento organizado por la Cámara de Comercio del Canadá (CanCham) abrió la posibilidad de analizar lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho bien, los desaciertos que ha tenido y aterrizar en números concretos lo que se avecina para el país.

En su participación como analista económico, Mario Correa, reconoció que en la administración actual se observan señales apropiadas que ayudan al comportamiento de variables macroeconómicas y permiten estimar una continuidad en este proceso que ha tomado años construir. Temas como la disciplina fiscal, el no incremento de deuda pública y el respeto a la autonomía del Banco de México, fueron mencionados como puntos a favor del nuevo gobierno; sin embargo, otros escenarios como: la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la estrategia contra el robo de combustibles y el cuestionado plan de rescate a Pemex; dan elementos suficientes para alimentar la incertidumbre en los inversionistas.

“Una cosa es tener claros los objetivos y, a lo mejor todos estamos de acuerdo en tener un país donde haya una mejor distribución en el ingreso y menos corrupción e impunidad, la pregunta es ¿cómo conseguirlo? y los cómo son importantes.” – Mario Correa.

En su análisis, el economista en jefe de Scotiabank resaltó el comportamiento que han tenido las variables macroeconómicas durante los primeros nueve meses del gobierno de AMLO, y ofreció una serie de recomendaciones para los empresarios e inversionistas de cara al resto del sexenio.

¿Qué es lo que se está viendo desde el punto de vista del nuevo gobierno?

Una mayor intervención del Estado en el funcionamiento de la economía a través de varias herramientas, como el Gasto Público.

Correa destacó que la actividad del gobierno apunta a que se está concentrando el poder y se están tomando decisiones más centralizadas.

“A mí lo que me preocupa, de manera especial, es la falta de entendimiento de cómo funciona el mecanismo de los precios en una economía. Hay muchas intenciones de impedir que funcionen los precios en la economía. Por ejemplo, es el tema delimitar el sueldo de los funcionarios públicos. Los precios es la forma que tenemos en un país de ponernos de acuerdo para cooperar en términos económicos, si no funcionan bien esos precios, si no reflejan el costo de producción, los deseos de la sociedad, entonces tenemos distorsiones y no funcionan bien y de eso tenemos mucho.”

Desaceleración de la actividad económica

Sobre la inversión, Mario Correa destacó que la incertidumbre es resultado del entorno global como el interno, lo que está haciendo que el inversionista frenes muchas de sus inversiones.

En 2019 se registró una caída del 3.2%, la más baja en una década, siendo el sector de la construcción (relacionado directamente con la contracción del gasto público) uno de los más afectados con datos al bajar, lo que impacta en la generación de empleos.

El consumidor se ha vuelto más cauteloso,

El consumo ha sido una de las variables más estables de la economía mexicana y, a pesar de los riesgos, los consumidores privados habían mantenido su dinámica constante; sin embargo, en el periodo enero-mayo creció solo 1%. el más débil de la década.

La inflación es positiva

Esta ha sido una de las variables que mejor comportamiento han registrado en el gobierno de AMLO, en gran medida por la decisión de política monetaria del Banco de México y su mando único de mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional en niveles objetivos.

Los salarios, un tema que preocupa

Los salarios es un tema que genera controversia, ya que tiene vaivenes muy pronunciados que se ven reflejado en el tema de costos para las empresas y pueden derivar en la pérdida de empleos.

En su análisis sobre el tema, Banxico encuentra que la desaceleración del empleo se explica por la desaceleración de la economía y un incremento en los salarios mínimos, por lo que “es ese tipo de cosas que inician bien podrían terminar siendo un problema.”

Tasa de interés de Banxico

Banco de México establece su tasa de referencia con tendencia a la baja y, a pesar de que insiste en que no es un inicio de ciclo de bajas, la historia dice lo contrario y es muy probable que la sigan bajando.

Tipo de cambio estable pero alejado del equilibrio

El tipo de equilibrio es aquél que se tiene cuando, al tipo de cambio que hay, una canasta de bienes básicos cuesta lo mismo en México que en EUA, entonces se dice que hay paridad de compra y el tipo de cambio es sostenido, eso se tendría si el dólar costara 17 pesos y estamos cerca de los 20. Esto quiere decir que está muy subvaluado y está subvaluado porque la moneda reacciona a todo lo que pasa en el mundo y también a factores internos. Depende mucho como lo que va a pasar con el presupuesto, la calificación de Pemex y la deuda soberana.

La encuesta de Banxico de pronóstico de crecimiento. Se han venido desinflando las expectativas y estamos viendo tasas bajas.

Ante esta realidad económica, Mario Correa reveló sus perspectivas y destacó que el crecimiento se estima en 0.2%. “Vamos a tener un mal año en términos de actividad económica y el año que viene va a seguir débil, con caídas en la inversión en el sector industrial; el empleo se desacelera de manera importante; el consumo privado débil; la inflación va a estar dentro del rango; pensamos que la tasa de interés, Banxico la va a seguir bajando cuando menos dos veces más, y la posibilidad de que la bajar más existe.” Sin embargo, añadió que existe la posibilidad de que la incremente si “conjuga un Bexit desordenado o estalla la guerra comercial con China y nos bajan la calificación ya negativa y se dispare el tipo de cambio.”

“Entonces está bien incierto el panorama y esta incertidumbre no ayuda a la inversión y a la toma de decisiones.” – Mario Correa.

¿Entonces qué hacer en este entorno? Para hacer frente a los riesgos y abordar el problema con las mejores decisiones, Mario Correa reveló una serie de recomendaciones:

Para los empresarios sugirió hacer un “check up” de sus clientes, tener claros los riesgos de sus proveedores y los cumplimientos de pago, asumir el costo de demoras de pagos por hasta nueve meses (en caso de tener al gobierno federal como cliente directo o indirecto), analizar los riesgos en una variación del tipo de cambio al alza y buscar tasas de interés fijas ante posibles cambios en la política monetaria.

“Es momento de sentarse cómo está su balance y ver en ese entorno como lo pude mantener lo más sólido posible.” – Mario Correa.

A los inversionistas, Correa les remarcó la importancia de diversificar sus portafolios e identificar los riesgos en tres dimensiones de la situación financiera: rendimiento, liquidez y riesgo.