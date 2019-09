EUA retrasa aplicación de aranceles a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este día que retrasará por dos semanas la entrada en vigor de los nuevos aranceles a importaciones de China por 250 mil millones de dólares, los cuales se empezarían a aplicar a partir del 1 de octubre próximo.

«Hemos acordado, como un gesto de buena voluntad, mover el aumento de aranceles a bienes por un valor de 250 mil millones de dólares (de 25 a 30 por ciento), del 1 de octubre al 15 de octubre», escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

En otro tuit, Trump explicó que tomó la medida a pedido del viceprimer ministro chino Liu He y debido a que la República Popular de China celebrará el 70 aniversario de su fundación el 1 de octubre.

….on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019