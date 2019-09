El Poder Ejecutivo propone retener el IVA a las empresas de outsourcing

Derivado de la presentación del Paquete Económico para el 2020, se destaca la propuesta de reformar la Ley del IVA con la finalidad de eliminar la obligación de proporcionar información mensual al SAT respecto a los empleados de las empresas de outsourcing. De igual manera, se propuso establecer la obligación a los empresarios, profesionistas y empresas que contratan servicios de outsourcing de retener el IVA a las empresas de outsourcing.

Al respecto, no se ha determinado una retención menor por dichos servicios, por lo tanto, los clientes de dichas empresas deberán de retener todo el IVA. Cabe mencionar que, para poder deducir los gastos por servicios de outsourcing, es necesario realizar esta retención. Consideramos que esta medida es eficiente, ya que su incumplimiento conlleva a no poder deducir los gastos o no poder acreditar el IVA trasladado y, por lo tanto, los clientes podrían llegar a pagar más impuestos.

No obstante lo anterior, esta medida puede dar lugar a una falta de flujo de efectivo para las empresas. En este sentido, será indispensable que las empresas valoren cómo les afecta esta posible reforma e identifiquen cuáles son las medidas que deberán de tomar para mitigar las consecuencias.