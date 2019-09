Asociación Latinoamericana de Internet pide mejorar propuesta de cobro de impuestos a plataformas

La Asociación Latinoamericana de Internet (Alai) aclaró que se encuentra en favor del pago de impuestos en servicios digitales, no obstante, la propuesta del paquete económico 2020 del Ejecutivo mexicano debe mejorarse, y además pidió no vulnerar los derechos y el acceso a servicios por Internet de los usuarios.

Al emitir un pronunciamiento sobre el tema de los impuestos a servicios digitales, considerados en el presupuesto 2020 que envió el Ejecutivo al Legislativo el pasado 8 de septiembre, el organismo que agrupa a empresas como Despegar, Facebook, Google, MercadoLibre, Airbnb, Amazon, entre otras, pidió participar para mejorar la propuesta del gobierno mexicano.

La Asociación reconoció en un comunicado el compromiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por establecer medidas que contribuyan a la disciplina fiscal bajo los criterios de neutralidad, eficiencia, certeza y simplicidad, efectividad, equidad y flexibilidad.

Así, expresó su apertura a colaborar para que el esquema tributario que se propone imponer a los servicios digitales y mercados de economía colaborativa resulte aplicable y no cause efectos negativos no intencionados al ecosistema en su conjunto.

No obstante, argumentó, el paquete económico que presentó la SHCP incluye múltiples requisitos y normativas, cuyos plazos de cumplimiento inhibirán la capacidad de las empresas para atenderlos, especialmente las pequeñas y medianas que no cuentan con áreas legales o despachos contables, por lo que sería común que éstas incumplieran y deban enfrentar sanciones desproporcionadas.

Destacó además que varias propuestas van en contra de las recomendaciones de instituciones internacionales, para definir la forma adecuada de cobrar impuestos a los servicios digitales.

Para la Alai, es fundamental no perder de vista que la naturaleza de Internet y de los servicios digitales favorece la inclusión de sectores históricamente excluidos de la participación en la economía, lo que genera ingresos adicionales para éstos.

Por tanto, cualquier regulación al respecto debe debatirse ampliamente entre todos los actores involucrados, pues la imposición de medidas inadecuadas puede tener efectos no deseados para la innovación, el desarrollo y el ejercicio de derechos fundamentales.

Refirió que entre las sanciones por el incumplimiento de medidas fiscales, las autoridades tributarias tienen considerada la posibilidad de desconectar servicios y plataformas de Internet a los usuarios en México.

Esta disposición atenta contra la naturaleza abierta de Internet y el ejercicio fundamental de derechos como la accesibilidad, la libertad de expresión y de acceso a la información protegidos por la Constitución Mexicana y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, advirtió.

Fuente Notimex.