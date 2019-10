Los candados del SAT para evitar facturación falsa

Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación contienen nuevos candados que endurecen los requisitos del SAT para obtener la firma electrónica y evitar la duplicidad o generación de facturas falsas.

De aprobarse el paquete de modificaciones fiscales para 2020, las firmas electrónicas serán más complicadas de obtener, independientemente de poder facturar, ya que los contribuyentes que no acrediten plenamente sus datos de identidad, domicilio y sistema fiscal no podrán obtenerla.

Las mayores atribuciones propuestas por el Poder Ejecutivo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el Paquete Económico 2020 busca impedir que existan contribuyentes con una firma electrónica vigente, sin que hayan acreditado plenamente sus datos de identidad, domicilio y situación fiscal.

Con la modificación al quinto párrafo del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, se le otorga al SAT la facultad de no otorgar una e.firma cuando los contribuyentes no proporcionen con claridad la información requerida, tampoco se otorga cuando la información no puede ser validada.

la Federación pide que el SAT mediante reglas de carácter general establezca los documentos y el procedimiento para validar la información proporcionada por el contribuyente.

Con esta propuesta se dotaría al SAT de atribuciones para impedir de origen la generación de la e.firma de contribuyentes que sean detectados por sus esquemas de riesgo, esto es, detener la operación a posibles empresas facturadoras de operaciones inexistentes.