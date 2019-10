Uno de los acuerdos entre el Movimiento Nacional de Taxistas y la Secretaría de Gobernación fue el impedir que las conductores de aplicaciones de transporte privado proporcionen servicio en los aeropuertos del país.

A través de un boletín Segob explicó que durante la mesa de diálogo con este grupo de taxistas, quienes se manifestaron en la Ciudad de México el pasado 21 de octubre, se acordó solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Guardia Nacional (GN) o equivalente, acciones en zonas federales para realizar operativos de revisión en los 56 aeropuertos del país y áreas jurisdicción federal”.

Ante esto en redes sociales usuarios de este tipo de aplicaciones externaron su preocupación y enojo por cede ante las presiones del gremio de conductores. Ante el aumento del mas quejas en contra de este acuerdo el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo, aclaró que no existe ningún operativo especial apoyado en la Guardia Nacional contra el servicio de taxis por aplicaciones móviles en aeropuertos.

«No se trata de realizar operativos, sino de apegarse a lo que marca la ley, pues recordemos que los aeropuertos son zona federal, por lo que ningún tipo de vehículo puede prestar servicios de transporte a no ser que tenga concesión federal, como son los taxis que se ubican afuera de los aeropuertos a lo largo del país», subrayó.

En el caso concreto de las aplicaciones móviles, el funcionario federal señaló mediante una tarjeta informativa que la prestación del servicio de taxis mediante aplicaciones tecnológicas es un tema que no está contemplado en la ley.

Por ello, consideró necesario revisar el modelo de negocio y su funcionamiento, aunque expuso que esa tarea compete a las autoridades correspondientes, quienes determinarán el marco legal en el que dichas aplicaciones podrían operar.

Respecto a las versiones periodísticas y que circulan en redes se anuncia: No existe ningún operativo especial con #GuardiaNacional contra las aplicaciones que presten algún tipo de servicio de transporte en zona federal. Las restricciones las señala la propia ley #Uber #cabify — Ricardo Peralta S (@Ricar_peralta) October 30, 2019

Las declaraciones del funcionario dejan claro que por el momento no se están llevando a cabo operativos para impedir el uso de aplicaciones de transporte privado en los aeropuertos del país pero se indica que este tipo de servicios no tiene autorizado cargar pasajeros en dichas terminales, situación que ya es conocida por los usuarios y las plataformas como Uber o DiDi, por lo que más bien es un llamado de las autoridades a no utilizarlas en zonas federales.