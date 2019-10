Con el fin de erradicar los mensajes políticos engañosos en su plataforma, Twitter ha anunciado que a partir de noviembre prohibirá toda publicidad política.

La ventaja injusta en la proliferación de mensajes altamente específicos en materia política que se proliferaron en Facebook y han sido causa de escándalos en el Congreso estadounidense y que ha llevado al dueño de la red social, Mark Zuckerberg, a comparecer ante legisladores, empieza a hacer ruido en Twitter, por lo que su CEO Jack Dorsey, anunció el cambio de su política publicitaria.

El problema se agudizó desde que en septiembre de 2019 Twitter, Facebook y Google se negaron a eliminar un anuncio de video engañoso de la campaña del presidente Donald Trump que apuntaba al exvicepresidente Joe Biden, un destacado candidato presidencial demócrata.

La primera voz en levantarse fue la senadora demócrata Elizabeth Warren, otra aspirante presidencial, quién anunció en Facebook una acusación falsa contra Zuckerberg y su apoyo al presidente Donald Trump para la reelección.

La censura o cancelación de publicidad política llegó a Twitter el miércoles con el anuncio de su CEO en su cuenta, diciendo que la compañía reconoce que la publicidad en las redes sociales ofrece un nivel injusto de focalización en comparación con otros medios.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵

— jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019