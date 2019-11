Presentan Hendrick’s Gin en la CDMX bajo el lema #UnMundoRaro

Con una presentación cargada de elementos inusuales y extravagantes Hendrick’s Gin realizó un evento para dar a conocer la campaña #UnMundoRaro, mediante la cual invita a los consumidores a conocer una ginebra que se compone de 11 botánicos naturales complementados con un dueto de infusión de pétalos de rosa y pepino.

A la par del evento, que tuvo como sede el Monumento a la Revolución, se llevó a cabo una conferencia de prensa en ambas se contó con la presencia de los embajadores de la marca, quienes recordaron parte de las características que hacen especial a esta bebida.

«Desde su creación, Hendrick’s Gin ha causado curiosidad por la selección de inusuales ingredientes (flores, raíces, frutas y semillas) y por su destilación de dos alambiques distintos: Bennett y Carter-Head. Mediante esta única combinación, Hendrick’s Gin, de la mano de la maestra destiladora Lesley Gracie, se convirtieron en los primeros en producir una ginebra inusual y extraordinariamente suave».

Teniendo como temática lo inusual durante el evento, realizado en el Monumento a la Revolución, Hendrick’s Gin presentó elementos coloquiales de nuestro país, tales como alebrijes, o la lectura de la suerte por medio de un pajarillo, mismos que al ser mostrados alrededor del planeta confirman que vivimos en #UnMundoRaro.

Inusuales expresiones conforman tanto a México como a Hendrick’s Gin, y esto hay que festejarlo en una divertida travesía por un #UnMundoRaro.

Acerca de Hendrick’s® Gin

Hendrick’s® Gin es una ginebra super premium, hecha con inusuales matices que le dan un curioso sabor. A diferencia de las ginebras ordinarias, Hendrick’s® Gin se produce en Escocia en pequeñas cantidades, en lotes de tan sólo 500 litros. Únicamente Hendrick’s® Gin está hecha con infusiones de pepino y pétalos de rosa, además de 11 ingredientes botánicos que dan por resultado una ginebra maravillosamente refrescante y con un delicioso aroma floral. Hendrick’s® Gin está destilada en dos alambiques (Carter-Head y Bennet) que producen una ginebra suave con carácter y que ofrece un equilibrio de sutiles sabores.

Acerca de William Grant and Sons

En enero de 2011 William Grant and Sons, Ltd. abrió su primera sede de Latinoamérica en Bogotá, Colombia. Actualmente la compañía cuenta con 17 oficinas a nivel mundial. Fue fundada en el año de 1887 en Escocia, por William Grant; cinco generaciones después, la empresa sigue a cargo de la misma familia, lo cual le ha permitido hacer las cosas a su manera mientras continúa escribiendo su historia. Actualmente William Grant and Sons comercializa sus productos en más de 180 países alrededor del mundo en: América, Asia, Europa, África y Oceanía. Entre sus productos más reconocidos están Glenfiddich® (single malt), Hendrick’s® Gin (ginebra) y Grant’s® (blended scotch whisky), entre otros.