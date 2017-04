Observa el aterrizaje de tres de los tripulantes de la Estación Espacial Internacional

Tres astronautas que estuvieron por 173 días en la Estación Espacial Internacional (EEI) lograron regresar sanos y salvos a la Tierra.

Moscú, Rusia.- El comandante estadounidense Robert Shane Kimbrough de la NASA y los ingenieros rusos Serguéi Rízhikov y Andréi Borisenko de Roscosmos lograron regresar a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional utilizando la nave espacial Soyuz MS-02, que aterrizó a unos 150 kilómetros al sureste de la ciudad de Zhezkazgán, reportó Euro News.

El descenso se realizó en las estepas de Kazajistán, a las aterrizaron a las 5:20 p.m. hoa local, del 10 de abril del presente año. Los astronautas que se quedaron a cargo del funcionamiento de la EEI son la estadounidense Peggy Whitson, el ruso Oleg Novitsky y el francés Thomas Pesquet, de la Agencia Espacial Europea.

Gracias a que Whitson no regresó junto con la misión 50 se convirtira en la fémina que ha pasado más tiempo en el espacio, cuando el próximo 24 de abril acumule más de 534 días en el cosmos.

La agencia espacial rusa detalló que el equipo encargado del relevar a los recien llegados en la EEI llegarán a la estación el 20 de abril cuando la Expedición 52 formada por dos astronautas: Jack Fischer de la NASA y Fyodor Yurchikhin de Roscosmos, se acople con la EEI.

El medio recordó que la EEI, está integrada por 14 módulos permanentes que orbita a una velocidad de más de 27 mil kilómetros por hora a una distancia de 400 kilómetros de la Tierra. En el proyecto actualmente participan 16 naciones.

A @NASA astronaut and two @Roscosmos cosmonauts completed a 173-day mission in space after landing in Kazakhstan today. pic.twitter.com/XzvmaQGq7w

— Intl. Space Station (@Space_Station) 10 de abril de 2017